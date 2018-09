Soluções de mobilidade sem penalizar as pessoas

João Figueira de Sousa é um dos oradores da conferência sobre “O Futuro da Mobilidade Urbana no Funchal”, que decorre hoje no Teatro Municipal Baltazar Dias, onde vem falar sobre as especificidades e soluções nesta área, numa reflexão com algum peso de um profissional experiente e avalizado nesta matéria.

Vem falar sobre as especificidades de uma cidade capital insular e turística....