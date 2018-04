Um homem de 51, doente, que sobrevive num quarto arrendado que “mais parece um chiqueiro de porcos” e um outro, de 73 anos, que foi encontrado pela Polícia à beira da morte numa cama de excrementos, sem força para levantar-se para ir comer. Estes são dois casos em que a solidão e a miséria caminham de braços dados entre quatro paredes na Madeira. Nem todos constam nos registos de mais de 3.700 casos que estão sinalizados pelo Departamento de Acção Social da Segurança Social na Região.

De acordo com a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), em Dezembro de 2017, existiam 3.455 idosos acompanhados no serviço de ajuda domiciliária do Instituto de Segurança Social, dos quais 970 viviam sozinhos, ou seja, 28% do universo que beneficia da ajuda.

A população envelhecida é a mais afectada. Basta ver que 26%, ou seja, um quarto das pessoas que vivem na solidão são idosos. Fora desta equação estão, como é óbvio, os restantes que não estão sinalizados pela Segurança Social.

José Pestana, de 51 anos, vive num quarto arrendado em “condições deploráveis”. A filha, Andreia Pestana, cansada de ver o pai a viver num espaço que “mais parece um chiqueiro de porcos”, expôs a situação, depois do progenitor ter sido hospitalizado com uma grave infecção nos pulmões, tudo indica, “devido ao bolor que o quarto tem”.

“O meu pai tem problemas com o álcool. Depois de se separar da minha mãe, a Segurança Social arranjou um quarto para ele. Andou de quarto em quarto, até chegar a este, no sítio das Courelas. Quando o fui ver pela primeira vez sabia logo que não havia condições para ele viver. Com o passar do tempo, o quarto foi criando muito bolor e o meu pai agora está internado no hospital”, afirmou Andreia Pestana, depois de o ter encontrado no chão, onde já estava há dois dias, após uma queda.

“Estava com fezes e urina. Nisto tudo chamei a Segurança Social, para saber se havia condições para ele habitar naquele quarto, apesar dos vícios que ele tem, porque ninguém lhe pode julgar”, explicou a filha, acusando o proprietário do prédio de não abrir a porta do quarto à Segurança Social, para serem apuradas as condições de habitabilidade.

Segundo Andreia Pestana, quando lá foi com a assistente social, “juntamente com um fiscal”, o senhorio “não quis abrir o quarto”, questionando a atitude. “Porquê que ele não quis mostrar? Por alguma razão é! Ele não ia abrir o quarto para ver em que estado é que aquilo estava e as condições em que o meu pai vive”, disse.

Neste prédio, a cozinha e a casa de banho são partilhadas, e José Pestana paga uma renda de 150 euros, restando desta equação 30 euros para viver, isto porque o cinquentenário recebe 180 de Rendimento Social de Inserção (RSI). No prédio onde habita, todos os que lá vivem recebem o RSI.

“Quero tirar o meu pai de lá. Ele não tem condições para viver ali. Qual a razão pela qual ele não quis mostrar o quarto? Não é só o meu pai que está naquelas condições, são uns poucos”, acrescentou Andreia Pestana, frisando que “o chão do quarto é em cimento e a entrada é em terra”, ao passo que “o jardim é uma autêntica sucata, cheia de lixo”, notando-se “logo ao entrar as condições do interior”.

Sobre a recuperação do pai, Andreia Pestana lamentou que “o enfermeiro já disse que ele não vai ficar a cem por cento”.

“Eu própria não consigo estar dentro do quarto e cada vez que vou lá tenho de ir para a rua respirar. Não dá para viver ali dentro. Os bombeiros até ficaram chocados quando chegaram ao quarto. Agora, há que estar preparada para tudo, porque não sei se ele vai sobreviver”, lamentou a filha.

Encontrado à beira da morte numa cama com fezes e urina

Há casos em que as condições em que subsistem os idosos só vêm à luz do dia quando se abeiram da morte. No passado dia 4 de Abril, um idoso que vive sozinho foi encontrado pela Polícia no interior da sua habitação, em Machico, bastante debilitado e em condições desumanas. O homem não se alimentava há vários dias e já nem tinha forças para se levantar. Estava acamado, entre fezes e urina.

O alerta às autoridades foi dado por um vizinho que estranhou a ausência. Ao contrário do que era habitual, o homem de 73 anos deixou de sair à rua e há pelo menos três dias que não era visto. A porta estava trancada e tudo ali à volta se mantinha igual, como se não houvesse viva alma.

Temendo que algo de mal tivesse acontecido, o vizinho pediu auxílio à Polícia de Segurança Pública para entrar na casa. Os agentes arrombaram a porta e descobriram o homem à beira da morte, quase a perder os sentidos.

Segundo apurou o DIÁRIO junto de um vizinho, o septuagenário estava com sinais de subnutrição, pois não se alimentava há alguns dias. Já não tinha forças para se levantar para comer ou para ir à casa-de-banho. Urinava e defecava na cama onde as condições higieno-sanitárias eram deploráveis, facto que vinha agravando o estado de saúde, já muito precário, do homem solitário.

O idoso foi encaminhado de emergência uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça onde ficou internado sob vigilância médica e a receber tratamento. Entretanto, já teve alta e regressou a casa.

O septuagenário é natural do continente e não mantém relações próximas com os familiares. Era habitual vê-lo a andar de bicicleta no centro de Machico, sendo bastante estimado por todos. Essa rotina perdeu-se há cerca de um mês, quando sofreu uma queda em casa que deixou-o bastante mais limitado em termos de locomoção.

Recentemente sofreu uma nova queda que o deixou bastante combalido e impedido de deslocar-se, chegando ao extremo ponto em que foi encontrado: acamado e sem autonomia para satisfazer as necessidades primárias - fisiológicas e de sobrevivência.

O único apoio que recebia era prestado pelo policiamento de proximidade da Esquadra de Machico. Sabe-se que os agentes iam, inclusive, à farmácia comprar-lhe a medicação. De resto, a limpeza semanal era feito por uma empregada doméstica contratada.

Como são avaliadas as condições de habitabilidade?

Segundo resposta obtida pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), para um correcto diagnóstico da situação do agregado familiar, seja um conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco, casamento, afinidade ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum (entendendo-se o conceito como reportando-se à situação de pessoas que vivem em comunhão de mesa e habitação e tenham estabelecido uma vivência em comum de entre-ajuda ou partilha de recursos), ou pessoa isolada (que vive só), “procede-se sempre à identificação, análise e síntese das necessidades, dos problemas, das capacidades e dos recursos dos indivíduos e das famílias”.

“As condições de habitabilidade estão intrinsecamente relacionadas com o bem-estar e segurança dos mesmos, pelo que são sempre avaliadas pelo Instituto de Segurança Social da Madeira. Após avaliação, e quando a competência para a resolução das necessidades averiguadas não é do instituto é dada essa informação ao cidadão e procede-se ao seu encaminhamento para o organismo competente”, esclarece.

Diversos programas de apoio a pessoas isoladas

n Segundo a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), em Dezembro de 2017, eram 2.789 as pessoas a viverem sós com processo familiar no Departamento de Acção Social do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, independentemente da classe etária (isto é, abrangendo pessoas que não são idosas).

n O gabinete da SRIAS considera que “há um acompanhamento constante e próximo das pessoas sinalizadas como vivendo sós, e que requeiram a intervenção do Instituto de Segurança Social da Madeira”. As entrevistas e visitas domiciliárias são os momentos chave de avaliação, na qual o técnico analisa as dinâmicas sociais da pessoa em questão, para uma melhor intervenção social, que é transversal a todas as áreas.

n No âmbito das competências do ISSM, IP-RAM, são várias as respostas possíveis à população, nomeadamente à população idosa que viva só, destacando-se os Centros de Dia e Centros de Convívio, o Serviço de Ajuda Domiciliária, Banco de Ajudas Técnicas, Subsídio Eventual a Famílias em Carência, Subsídio Económico para Apoio Domiciliário, Apoio na Aquisição de Medicamentos Comparticipados, Linha de Emergência Social, Linha Maior 65 e ainda o projecto ‘Sistema de Contactos de Idosos Para as Forças de Segurança’.