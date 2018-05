Solário do Jardim do Mar em obras

A tão desejada obra de reabilitação do solário do portinho do Jardim do Mar deverá ter início já nesta segunda-feira. Segundo o que o DIÁRIO apurou junto da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), a assinatura do contrato de empreitada já foi formalizada, o que permitirá que já durante esta semana seja dado início à a delimitação do local para o posterior desenvolvimento dos trabalhos.

Recorde-se que esta intervenção resultou do colapso parcial daquele solário, ocorrido o ano passado e que tem trazido constrangimentos aos utentes daquela zona balnear, que prima pela excelência das condições, quer no que diz respeito ao banho quer à prática do surf.

É de realçar o entendimento ocorrido entre as entidades públicas e os interesses privados, tendo a SRA feito questão de articular a mencionada reabilitação com as entidades locais, nomeadamente com a Câmara Municipal e com a Junta de Freguesia, na procura da salvaguarda das legítimas preocupações manifestadas de forma espontânea pelos locais e frequentadores da comunidade surfista.

A SRA salienta que a intervenção prevista para o solário do Jardim do Mar consiste unicamente na sua reabilitação, pelo que não serão feitas quaisquer alterações relevantes à morfologia da infra-estrutura ou à protecção costeira.

Aliás, acrescenta a informação fornecida ao DIÁRIO, as recentes intervenções na orla costeira têm procurado encontrar um compromisso entre a minimização dos impactos paisagísticos, ambientais e patrimoniais e a eficácia da protecção e da fruição pública, sendo notória a preocupação da ‘naturalização’ neste tipo de empreitadas.

A obra que agora se inicia deverá terminar no prazo de dois meses, prazo que pode vir mesmo a ser encurtado, o que significa que em meados de Julho aquela área estará já apta a receber todos os veraneantes.

Nesse sentido, a SRA aproveita também para apelar à melhor compreensão da população e dos utentes daquele espaço enquanto decorrerem os trabalho, relembrando que as obras marítimas só podem ser realizadas nesta época do ano, em que as condições de agitação marítima são mais favoráveis e antes do início da época balnear.

Refira-se ainda que esta empreitada tem um custo de aproximadamente 146 mil euros.