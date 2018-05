Sofia Setim sagra-se campeão de Portugal

A jovem madeirense Sofia Setim regressou, da melhor forma à competição, no passado fim-de-semana, e depois de várias paragens devido a lesões, par conquistar nada mais nada menos que o título de campeã de Portugal de badminton.

No Campeonato nacional, que teve lugar nas Caldas da Rainha a atleta do CDR Prazeres festejou o título nacional depois de uma final emocionante com Sónia Gonçalves (Famalicense), onde veio a vencer por 2-1, com os parciais de 18-21, 21-13 e 21-17.

A este título a atleta veio ainda a sagrar-se vice-campeã nacional de pares mistos, onde fez dupla com o colega de clube, Duarte Nuno Anjo. Na derradeira final o par insular veio a ser derrotado por Bernardo Atilano/Mariana Chang (Individual/CHE Lagoense) por 21-19 e 21-16.

Entre a comitiva insular referência ainda para a medalha de prata alcançada por Fernando Silva/Hugo Rodrigues (CS Madeira), depois de perder na final frente a Bruno Carvalho/Tomás Nero (CHEL) por 21-19 e 21-12.

Já na categoria C Ana Carina Martins, do Sports Madeira viria a erguer o troféu de vencedora, depois de eliminar na final Joana Miranda Oliveira (FAC) por um duplo 21-13. Quanto a sua colega de clube, Jéssica Martins veio a atingir a meia-final o que lhe permitiu arrecadar a medalha de bronze.