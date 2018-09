A ordem de trabalhos da reunião de câmara de hoje, em Câmara de Lobos, conta com seis propostas da oposição socialista. Amândio Silva, vereador do PS ‘desafia’ a maioria social-democrata com cinco propostas de deliberação e uma proposta de recomendação.

A recomendação é a proposta para o Pavilhão Gimnodesportivo do CSD Câmara de Lobos passe a designar-se de Pavilhão Gimnodesportivo...