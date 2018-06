Festa oficializa novo álbum dos Amor Electro

É o terceiro álbum, chama-se ‘#4’ e a festa oficial de lançamento é esta quinta. Pode parecer confuso, mas é simples: os portugueses Amor Electro estão de volta com um novo disco, o terceiro da carreira, ao qual chamaram ‘#4’, cujo lançamento será oficializado a 7 de Junho, quinta-feira, com uma festa no Village Underground, em Alcântara, Lisboa.

Além de serem uma das maiores bandas portuguesas de sempre, os Amor Electro têm também a particularidade de um dos seus cinco elementos ser da Madeira: o teclista madeirense Ricardo Vasconcelos.

Ora, conforme explica a banda encabeçada pela vocalista Marisa Liz, só existe uma forma de estar presente nesta festa em Lisboa: comprar um CD. Isto porque o talão de compra dará acesso ao evento que tem início às 20 horas e vai pela noite dentro com uma ‘after party’. Claro que a lotação é limitada à capacidade do local.

E se Ricardo Vasconcelos estará obviamente em foco nessa noite ao lado dos outros membros dos Amor Electro (Marisa Liz, Rui Rechena, Tiago Pais Dias e Mauro Ramos), já a ‘after party’ também terá outro madeirense em destaque, mas desta vez ao nível da selecção musical. Trata-se de Marcos Silva, mais conhecido no mundo do DJing como Mark Fari, que foi convidado pela banda para animar a ‘after party’ na qualidade de DJ.

“O terceiro disco é aquele ‘vai ou racha’”

O álbum ‘#4’, feito de um compromisso entre compor um disco ecléctico e aceitar a lógica do mercado, privilegia o formato canção, como explicou recentemente a banda à agência Lusa.

“Vivemos numa fase em que o mercado funciona à base de música a música. Nós encarámos este disco como um aglomerado de músicas, obviamente com conceito, mas é um disco um bocadinho mais ecléctico, no sentido em que conseguimos abranger vários estilos”, afirmou Tiago Dias, um dos músicos do quinteto rock e autor da maioria das canções.

‘#4’, que surge cinco anos depois de ‘(R)Evolução’, apresenta onze temas originais, mas há pelo menos três canções que o grupo já divulgou há bastante tempo, como por exemplo ‘Juntos somos mais fortes’, lançado em 2016 quando Portugal participou no europeu de futebol, ‘Procura por mim’ e ‘Sei’.

A estes, o grupo junta ainda ‘O nosso amor é uma canção’, com letra co-escrita por Fernando Tordo e Marisa Liz, ‘De candeias às avessas’, uma letra de Jorge Cruz (Diabo na Cruz) e uma versão de ‘Canção de embalar’, de José Afonso.

Sobre este terceiro álbum, cujo título pode fazer pensar que é o quarto, Marisa Liz dissipa as dúvidas: “O terceiro geralmente é um disco de consagração. Achámos que não estávamos preparados para isso. (...) O terceiro disco é aquele ‘vai ou racha’. Não temos medo disso, mas vemos este disco como um quarto e depois daqui a um tempo havemos de lançar o terceiro”.

“Eu sei que pela ordem numérica matemática, a seguir ao dois vem o três, mas neste caso não se aplica a matemática, mas sim a filosofia”, sublinhou Tiago Dias.

Com o novo álbum, o grupo fecha uma janela de cinco anos dedicados aos dois discos anteriores, feitos sobretudo em digressão. Abre-se agora uma nova etapa de concertos, a começar então esta quinta-feira, no Village Underground, em Lisboa, onde o grupo apresentará o novo álbum na íntegra.