Sobral entusiasmado com regresso aos palcos

Os quatro elementos da Natureza inspiram um festival que se estende por três dias e que promete encher o Parque Santa Catarina. O NOS Summer Opening prepara-se para a sua sexta edição, que se realiza entre os dias 20 e 22 de Julho, sendo que o último dia estará a cargo de Salvador Sobral.

A apresentação oficial deste festival contou com a presença daquele que é o primeiro representante português a vencer o Festival da Eurovisão. Questionado pelos jornalistas sobre a edição deste ano do concurso, Salvador disse que gostava da canção que nos representa, que é “diferente” e que Cláudia Pascoal, a intérprete de ‘O Jardim’, “canta bem”.

No entanto, lançou algumas críticas às galas que levaram à escolha do tema vencedor. “Acho que vi uma semi-final em que todos desafinaram. Não pode ser. Estamos a falar dos melhores cantores que devem representar um país e toda a gente desafina, é um bocadinho triste”, ressalvou Salvador Sobral, acrescentado que “o Diogo Piçarra e a Susana Travassos foram os únicos que não desafinaram”.

O músico vê com bons olhos a publicidade para Lisboa que será trazida pela Eurovisão, mas confessou que o assusta o facto da capital portuguesa poder perder a sua identidade.

O nome de Salvador Sobral ficará sempre ligado a ‘Amar pelos Dois’, o tema que o levou a vencer no festival disputado na Ucrânia. Apesar de assumir que gostaria de ser conhecido por várias canções e não apenas por um tema, considera que esta “é das canções mais bonitas que alguma vez se fizeram” e, por isso, não se importa por ser conhecido por essa.

Após um transplante de coração, que o afastou dos palcos durante vários meses, Salvador Sobral mostrou-se entusiasmado por voltar a interpretar os seus temas. Antes da passagem pela Madeira, fará concertos no âmbito do projecto Alexander Search, em Maio, Junho e Julho.

No entanto, diz-se cansado de tocar as músicas do seu penúltimo álbum, intitulado ‘Excuse Me’. Assim, para o NOS Summer Opening, prepara também outras coisas, “coisas do disco novo, coisas que escreveu o Júlio Resende”, pianista com quem gravou o primeiro álbum e com quem partilha o projecto Alexander Search. ‘Amar pelos Dois’ será tema obrigatório. “Esse tem de ser, senão acho que as pessoas me matavam”, brincou o músico, acrescentando que ainda não se cansou do tema.

Enquanto isso, o artista de 28 anos vai permanecer na Madeira por cinco dias, a convite da organização. “A mim, parece-me um bocadinho surreal convidarem-me para estar aqui cinco dias, só para dizer estas quatro palavras. Não pagar nada. É incrível”, afirmou com o seu estilo inconfundível.

Três dias de NOS Summer Opening no Funchal

Hip-hop, r&b, jazz e samba vão marcar mais uma edição do festival que dá as boas vindas ao Verão, na ilha da Madeira. Esta que será a maior edição, ao prolongar-se por três dias, traz consigo Mallu Magalhães, Richie Campbell e Salvador Sobral como cabeças-de-cartaz, mas não só. Haverá ainda espaço para Mishlawi, Wet Bed Gang, Piruka e Slow J. Quanto a artistas madeirenses, nos dois primeiros dias vão actuar duas bandas, cujos nomes estão ainda por anunciar.

Gonçalo Camacho, da Puppetry Productions, salientou o facto deste ser um festival de “adrenalina e aventuras”, que podem ser vividas através da aquisição de “experiências” que constam de um pack afecto ao NOS Summer Opening.

Já Ricardo Cardoso, director-geral da NOS Madeira, lembra que este é um evento que exige muito trabalho e muitos custas, mas que se torna “um dos melhores”.

Os bilhetes para o festival já se encontram à venda na FNAC, Fórum Madeira, CTT, Worten, ticketline, festicket e em nossumeropening.com.