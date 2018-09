Um golo do suplente Tiquinho Soares, apontado a cinco minutos do final do tempo regulamentar, permitir ao campeão FC Porto somar, ontem à noite, no Estádio do Dragão, uma difícil vitória sobre o Tondela, que lhe permite assumir a liderança provisória da I Liga. Os portistas podem ainda ser ultrapassados na classificação pelo Sporting de Braga, que só joga amanhã, no Jamor, frente...