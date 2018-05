Só uma equipa depende de si própria

O Campeonato de Veteranos ‘Venda do Sócio’ em futebol caminha para o seu final pelo que não se estranha o crescente interesse competitivo.

Neste momento para a maioria das equipas faltam disputar dois jogos, sendo que a luta pelo primeiro lugar do grupo dos melhores, ou seja, de onde sairá a formação que será campeã, está ao rubro.

Atendendo àquilo que se apresenta neste momento, há quatro clubes ainda com possibilidades de sonharem com o ceptro. São eles CD Nacional, Juventude de Gaula, AD Machico e CS Marítimo.

Matematicamente, Sporting da Madeira – apresentou-se como candidato -, Pontassolense e Alberto Oculista já estão fora da corrida. Curiosamente, equipas que entraram pela primeira vez nesta discussão sendo que ‘Alberto Oculista’ é novato em toda a linha. O Caniçal, habitué nestas andanças, como se diz no ‘Lago dos Tubarões’... ‘está fora’, também.

Digamos, pois, que o título está a ser discutido por conjuntos mais experimentados sendo que desses quatro o conjunto alvinegro é o único que ainda não conquistou o título de campeão, embora esta temporada já tenha vencido a Taça ‘Alfredo’s Cup’. De resto, Juventude de Gaula, Marítimo e Machico já ganharam a prova máxima dos veteranos madeirenses.

No entanto, é de destacar que esta temporada o Nacional está bem encaminhado para fazer a ‘dobradinha’ e, desse modo, se estrear como campeão do futebol de veteranos.

Neste momento é a única equipa que depende de si própria na medida em que está na frente da classificação de modo isolado. Quer isto significar que se os alvinegros ganharem os dois jogos que faltam serão campeões. Pela frente os nacionalistas terão o Sporting da Madeira e o Juventude de Gaula – este na última jornada onde já poderá não ter hipóteses de chegar ao título pois entretanto jogará com a AD Machico. AD Machico que defronta o Marítimo no último jogo. Marítimo que ainda vai jogar com o Alberto Oculista e tem um jogo em atraso com o Caniçal.

Enfim, podem começar a fazer contas...

Restantes grupos

Nas restantes séries o fim-de-semana ficou marcado com a realização de jogos que estavam em atraso e sem muitas surpresas. No apuramento para o 9.º e 16.º lugares o União podia se ter colado ao 1.º de Maio na liderança, enquanto no grupo (17.º ao 24.º lugares) o triunfo da Ribeira Brava permitiu à equipa ascender ao topo da classificação isolado.