Só três podem chegar ao título

A penúltima jornada da Liga de Veteranos Venda do Sócio teve no empate entre o Juventude de Gaula e a AD Machico (1-1) o desfecho mais importante. Isto porque a igualdade colocou fora da rota do título a A.D. Machico que, recordamos, é a actual campeã. Enquanto nacional e Marítimo venciam os seus adversários.

Na verdade, os machiquenses ficaram, assim, a quatro pontos do primeiro classificado - C. D. Nacional – e como só falta disputar um jogo... Pelo contrário, à turma do Juventude de Gaula essa repartição de pontos pouca diferença faz na medida em que terá de vencer na última ronda para chegar ao título. Embora já não dependa apenas de si pois tem de combinar o ‘seu’ resultado com a derrota ou o empate do Marítimo – e aqui será a Disciplina a decidir.

Nacional só depende de si

Para além do mais, a tarefa do Gaula não se apresenta nada fácil pois vai à Choupana defrontar o Nacional. A única equipa que continua a depender de si própria para alcançar o título: basta ganhar. Aqui o ‘basta’ não significa simplicidade mas apenas que outros podem tudo e mais alguma coisa que não chegará se os alvinegros triunfarem.

Ou seja, o ‘jogo do título’ 2017/2018 está marcado para o próximo sábado, na Choupana, às 17 horas 30 minutos. O mesmo horário do Machico-Marítimo, o que se entende pois aqui também jogará um conjunto que ainda sonha em levantar o ‘caneco’, no caso o Marítimo. Que tem de fazer o seu, ganhar, e esperar por um empate na Choupana.

‘Disciplina’ pode decidir

As contas são, pois, simples: Nacional campeão – vence ou empata e o Marítimo não vence; Juventude de Gaula campeão – vence e o Marítimo perde, com explicação abaixo; Marítimo campeão – vence e Nacional e Gaula empatam.

Mas há mais duas possibilidades: ficarem todos com 16 pontos (em caso de vitória do Gaula e empate do Marítimo); Nacional e Gaula (vitória do Gaula, derrota do Marítimo) acabarem igualados no cimo da classificação. Em qualquer um destes casos, o que vai determinar será a questão disciplinar e, para já, é o Juventude de Gaula que leva vantagem sobre qualquer um dos outros dois.

Enfim, emoções fortes reservadas para sábado!

Melhor marcador em Machico

Curiosamente, há outro prémio que também está por decidir e esta última jornada coloca frente a frente os dois candidatos.

Referimo-nos ao ‘Melhor Marcador’, sendo que Bruno e Bragança estão empatados na frente, com 17 golos cada.

E como Bruno joga em Machico e Bragança no Marítimo e estas duas equipas defrontam-se na última ronda, mais um aliciante, pois.

Nem de propósito...