Só podia dar empate

Na Ribeira Brava, defrontaram-se duas formações com objectivos fortes para esta recta final. O União da Madeira a tentar ‘salvar-se’ da despromoção, ao passo que o Arouca luta pela subida ao maior escalão. Com tanto em jogo, as equipas anularam-se e o nulo aceita-se, tal a ausência quase total de oportunidades.

Os primeiros minutos foram de domínio arouquense, com pressão a todo o campo, o que dificultou a saída em posse do União. Contudo, o conjunto de Miguel Leal, não foi capaz de materializar este ascendente em lances de perigo.

A maior oportunidade do primeiro tempo até pertenceu ao colectivo da casa. Júnior deambulou pela esquerda e descobriu André Carvalhas, esquecido no centro da área, mas o cabeceamento embateu com estrondo na barra. Faltou apenas instinto ‘felino’ a este jogador mais habituado a outras zonas do terreno.

O intervalo não chegou sem o Arouca também ameaçar a vantagem. Após uma série de ressaltos, o esférico sobrou de forma fortuita para Barnes. O extremo até conseguiu rematar longe do raio de acção de Ravi, mas não contava com a acção de Miguel Lourenço em cima da linha, a salvar os unionistas.

A segunda parte abriu com a melhor ocasião dos forasteiros. Ravi teve ‘mãos de manteiga’ e deixou fugir a bola das mãos, após cruzamento da esquerda. O recém-entrado Areias não esperava o brinde e, a centímetros do golo, ainda foi capaz de cabecear para fora.

Com a saída de André Carvalhas, Ricardo Chéu viu a sua equipa ter mais dificuldades em segurar a bola e dependeu sobretudo das iniciativas individuais de Rodrigo Henrique e Júnior, que protagonizaram verdadeiros ‘quebra-cabeças’. Pela longa paragem a que esteve sujeito, Danilo Dias mostrou bons pormenores, mas sem intensidade.

Pelo Arouca, as entradas Salles e Lúcio, sobretudo este último, por se tratar de um ‘tanque’ na frente de ataque, visaram mexer com o jogo na ponta final, mas sem resultados. De resto, a dada altura, as pareciam equipas conformadas e preferiram ter um pássaro na mão que ver dois a voar.