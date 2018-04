Até parecia altura do arraial de São Vicente, quando os carros começaram a chegar ao final do longo túnel de entrada na Ribeira Brava. A partir daí, o trânsito fez-se lento, com os adeptos de União e Nacional a tentarem encontrar um ‘cantinho’ para estacionarem as viaturas, perto do Centro Desportivo da Madeira, que registou, ontem, uma das maiores enchentes de sempre, sobretudo devido à presença de mais de um milhar de adeptos alvinegros, que fizeram questão de apoiar a sua equipa, quase sempre de forma ruidosa, ao contrário dos torcedores do União, que se ouviram, na maioria das vezes, apenas pelas vozes dos jovens jogadores do clube, quase todos eles agarrados ao primeiro varandim de acesso ao relvado.

Foi, assim, num ambiente de respeito mútuo e com animação, que decorreu o dérbi, bem vivido fora das quatro linhas, em género de arraial, ao qual só faltou a espetada.

O nervosismo foi também uma tónica ao longo de todo o jogo, por vezes canalizado para o árbitro da partida, por acções menos competentes.

Menção final para o desportivismo assinalado após um lance arrepiante entre Filipe Lopes e Tiago Almeida, quando chocaram de cabeça. O unionista seguiu para o hospital de ambulância para ser observado, altura em que todos os espectadores presentes aplaudiram, em sinal de respeito e de rápidas melhoras. É que todos desejamos.