Só falta o título de campeãs da II Divisão

O Marítimo escreveu ontem a página mais importante do futebol feminino madeirense, ao garantir a subida ao principal escalão nacional, onde actuam algumas das melhores jogadoras portuguesas, entre as quais as madeirenses Fátima Pinto (Sporting) e Laura Luís (Sporting de Braga), que ontem se defrontaram na final da Taça de Portugal - ver texto secundário.

Na última jornada da Série Sul da Fase de Promoção da II Divisão, as verde-rubras apenas precisam de vencer em Condeixa para garantirem a subida. E fizeram-no em grande estilo, com uma goleada por 6-0.

Numa partida arbitrada por Olga Almeida (Viseu), o treinador do Marítimo, Nuno Reis, fez alinhar o seguinte onze: Bárbara Santos, Andreia Neves, Paula Fernandes, Petra Nunes (Clara Vieira, 55), Rubina Dantas (Ivone Silva, 75), Patrícia Teixeira, Inês Freitas, Mónica Barradas, Nádia Freitas (Neuza Caldeira, 61), Telma Encarnação e Érica Costa.

Os golos foram apontados por Inês Freitas (34 e 39, de g. p.), Telma Encarnação (47 e 89), e Érica Costa (85 e 90).

Um prémio para as jogadoras

No final do encontro, após os festejos, o treinador da formação maritimista, Nuno Reis, em declarações ao DIÁRIO, mostrou-se naturalmente orgulhoso com o feito alcançado. “A aposta que o Marítimo fez no futebol feminino, através do seu presidente, Carlos Pereira, e do seu director, Hélder Freitas, e todas as condições que proporcionaram, justificaram este desfecho”, começou por destacar o treinador, fazendo questão de dizer que sentia “uma alegria imensa pelo objectivo alcançado e muito contente pelas atletas”. “Têm muita qualidade e estou feliz porque vão ter a oportunidade de se mostrarem ao mais alto nível”, disse o técnico, fazendo ainda questão de afirmar que “há muito a Região merecia ter uma equipa na I Divisão”.

Em termos pessoais, Nuno Reis fez questão de dedicar a subida à família, “que não tem tido o pai e o marido tanto tempo em casa, por uma boa causa” e de salientar que estão “todos de parabéns”. “Mas, agora, é preciso olhar em frente, porque queremos ser campeões da II Divisão”, avisou.

Essa luta acontecerá diante da Ovarense, que venceu a Série Norte da Fase de Promoção, numa eliminatória a duas mãos, que deverá jogar-se a 10 e 17 de Junho.

Nuno Reis, que apresentou ontem no onze titular duas juniores e uma atleta ainda juvenil, vincou ainda que não serão precisos reforços para que o Marítimo possa fazer uma época tranquila em época de estreia na I Divisão. “Honestamente, a nossa equipa assemelha-se às equipas do meio da tabela. Basta ver que o Ouriense, com quem disputamos a subida, para a Taça de Portugal, ganhou ao Quintajense e ao Vilaverdense, e esteve na meia-final com o Sp. Braga. E nós ganhámos a eles. Temos qualidade suficiente para andar ali no meio da tabela. Com o empenho e vontade deste grupo, à-vontade”, esclareceu.