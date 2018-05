Só edifício da GNR está disponível para privados

Dos quatro imóveis que o Governo da República dispõe na Avenida do Mar, apenas um está eventualmente disponível para ser cedido à iniciativa privada. Trata-se do imóvel do Comando Territorial da GNR. O Ministério da Administração Interna recusa-se a clarificar o destino deste prédio.

Palácio de São Lourenço, Comando da GNR, Capitania e Alfândega do Funchal são os imóveis que são propriedade de ministérios de Lisboa. Há dois meses, as atenções viraram-se para estes edifícios quando o presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, anunciou que estava a negociar com o Governo de António Costa a “deslocalização para outros locais” de serviços instalados na Avenida do Mar. O objectivo seria entregar tais espaços a empresas.

Desde então, o DIÁRIO apurou junto do Ministério da Defesa que não está programada qualquer transferência de serviços instalados nos edifícios do Palácio de São Lourenço (Comando da Zona Militar da Madeira) ou Capitania do Funchal. Também no Ministério das Finanças não há intenção de mexer na Alfândega do Funchal. Postura bem diferente assume o Ministério da Administração Interna. Ao longo de dois meses, o DIÁRIO endereçou quatro pedidos de informação ao gabinete do ministro Eduardo Cabrita, mas não obteve qualquer esclarecimento sobre a situação. Não houve disponibilidade para responder aos contactos telefónicos e o comandante-geral da GNR seguiu idêntica estratégia. Um silêncio que deixa todos os cenários em aberto para o edifício do Comando da GNR, incluindo o da venda ou cedência a privados.