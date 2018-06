Só duas praias vigiadas são de acesso livre

A vigilância a banhistas obrigatória nas praias de banhos continua a ser um problema sem solução antes das férias escolares. Apesar da época balnear já estar a vigorar em 22 das 29 praias qualificadas ‘de banhos’, apenas 11 têm edital de praia, ou seja, metade cumprem oficialmente com a vigilância a banhistas. Na ilha da Madeira, a funcionar regularmente encontra-se apenas oito: a Piscina Natural de Porto Moniz (Porto Moniz), o Complexo Balnear da Ponta Delgada (São Vicente), a praia da Ponta do Sol, o Complexo Balnear das Salinas (Câmara de Lobos, a praia do Areeiro - Hotel Orca Praia, o Clube Naval do Funchal (ambas no Funchal), o Hotel Galomar e o Hotel Rocamar (ambas no Caniço). Note-se que só duas destas praias é de acesso livre – Areeiro e Ponta do Sol – e três são privadas – Clube Naval do Funchal, Galomar e Rocamar.Em Porto Santo as três águas balneares mais azuis – Fontinha, Cabeço da Ponta e Ribeiro Salgado - são também as únicas a assegurar vigilância a banhistas, sendo que duas são concessões de praia dos Hotéis Pestana Dunas e Vila Baleira.No ‘rol’ de incumpridores há duas praias de banhos que se encontram temporariamente encerradas para obras. Tal acontece, agora, nos complexos balneares da Doca do Cavacas e da Barreirinha, no Funchal. Noutras duas praias, Salinas e Ponta Gorda, o arranque da época balnear foi adiada até este fim-de-semana. Atrasos justificados com as obras de regularização das infra-estruturas devido à forte intempérie marítima ocorrida no Inverno.

Das 14 bandeiras azuis este ano atribuídas a praias costeiras da Madeira e Porto Santo, metade já se encontram desfraldadas.