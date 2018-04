Só 1% dos agricultores

Cerca de 30 agricultores madeirense marcaram ontem presença num encontro promovido pela Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (AGROBIO), que tem feito um périplo pelo país para se inteiras dos desafios e dificuldades que enfrenta o sector, que na Região representa um universo de 130 agricultores.

Antes, o secretário regional da Agricultura e Pescas, anfitrião do encontro, valorizou o crescimento desta actividade. “Quando iniciámos o mandato tínhamos cerca de 110 agricultores biológicos e neste momento temos 130. Há um crescimento claro, sobretudo de jovens, o que é importante para nós, pois defendemos as condições naturais e apostamos cada vez mais na agricultura sem produtos químicos. A agricultura biológica é o melhor método para uma alimentação mais saudável e na defesa da saúde”, salientou Humberto Vasconcelos, sublinhando que o Governo Regional “tem um plano estratégico que visa o crescimento de dez agricultores biológicos ao ano, objectivo inicial que já foi ultrapassado”, destacando também que existe “conjunto de 29 projectos na ordem dos quatro milhões de euros de investimento no PRODERAM, com uma majoração de 25% em agricultura biológica por toda a Região, com excepção para o município do Porto Moniz”.

Sobre as principais dificuldades que enfrentam os agricultores biológicos na Região, Humberto Vasconcelos sublinhou que “são os vizinhos que têm uma agricultura convencional e que, por vezes, contaminam os terrenos”. “É um problema, devido à diminuta parcela que temos na Região Autónoma, algo que vamos esbatendo e melhorando com o crescimento deste modo de produção”, revelou o secretário, frisando que “há um grande acompanhamento técnico”, informando também que em “13 mil agricultores há cerca de 130 produtores biológicos”. “É uma percentagem ainda muito pequenina, que tem crescido e é esse o nosso objectivo”. “Queremos que cada vez mais os novos investidores e os jovens que entram na agricultura o façam pelo método biológico”, realçou, dando como exemplo “um jovem que no Porto Cruz que fez um investimento de 150 mil euros, pois concluiu que era melhor partir para a agricultura biológica, porque é mais saudável”.

Humberto Vasconcelos sublinhou ainda que a procura pelos produtos biológicos é igualmente cada vez maior. “Há uma maior sensibilidade das pessoas para o consumo deste tipo de produtos, que têm uma maior garantia, pois não têm químicos, que em utilização excessiva podem ser prejudiciais à saúde”, finalizou.