Sismo de 2.7 registado ao largo das Ilhas Selvagens

Um sismo de magnitude 2.7 na escala de Richter ocorreu na manhã de terça-feira ao largo das Ilhas Selvagens, no arquipélago da Madeira.

O epicentro do abalo, registado na rede sísmica nacional, aconteceu às 6h07 da manhã, a 15 kms de profundidade, a cerca de 100 kms Nordeste da Selvagem Grande.

Este foi o terceiro abalo ocorrido nos mares do arquipélago da Madeira no espaço de uma semana.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o último sismo, de magnitude 2.6 ocorreu no domingo, a 23 kms de profundidade a Nordeste da ilha do Porto Santo. Na terça-feira da semana passada, ocorreu outro abalo, de magnitude 1.5, a cerca de 20 kms a Noroeste do Porto Moniz.

Todos estes eventos não foram sentidos pela população. R.D.F.