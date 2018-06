SIPE discute proposta de Jorge Carvalho

O Sindicato Independente de Professores e Educadores da Madeira (SIPE) iniciou, ontem, uma série de plenários que têm como principal objectivo discutir com os seus associados as proposta da Secretaria Regional da Educação de contagem do tempo de serviço congelado e recolher contributos para as negociações.

O governo regional propôs uma recuperação do tempo de serviço - ao todo não foram contados nove anos, quatro meses de dois dias - faseada. Ao fim de seis anos, propõe a secretaria de Jorge Carvalho, os professores terão recuperado o tempo de serviço que não foi contabilizado. Recorde-se que esta paragem do tempo de serviço aconteceu ainda antes das medidas de austeridade, impostas pelo resgate financeiro a Portugal.

O SIPE está a ouvir os professores e o primeiro plenário aconteceu, ontem, na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal. Até sexta-feira, terão lugar mais reuniões, nas escolas do Estreito de Câmara de Lobos e daPonta do Sol.

O coordenador regional do sindicato, Paulo Santos, já tinha considerado a proposta de Jorge Carvalho de recuperação do tempo de serviço “bastante razoável”, sobretudo quando comparada com o que se verifica ao nível nacional.

Ontem, no continente, os professores fizeram greve às reuniões de avaliação (página 14).

SPM e SDP suspenderam greve

Antes do SIPE, já do Sindicato dos Professores da Madeira, que reúne o maior número de professores e o Sindicato Democrático dos Professores, tinham levantado o aviso de greve para ontem, face à proposta do governo regional.

A situação da Madeira foi referida, ao nível nacional, por representantes sindicais que a consideram um exemplo das possibilidades de negociação que o Ministério da Educação não está a explorar.

Antes de levantar a greve, o SPM optou por fazer uma consulta ‘on line’ aos seus associados. Das respostas recebidas, 85% defenderam o regresso às negociações e a suspensão da greve.

Os sindicatos deverão voltar a ser ouvidos pelo governo regional a partir do dia 25 (segunda-feira).