Sintonizem-se na ‘Frequência’

Estão lançadas as bases para um novo projecto musical sediado na Madeira, tendo como matriz a música alternativa. A produtora/editora ‘Frequência’ é a mais recente ‘onda’ sonora que Hernandez concebeu, sendo esta a altura ideal para anunciar a boa nova a todos os aficcionados.

Neste que é já um desígnio do produtor madeirense, sobretudo pela aposta que vem travando ao longo dos últimos anos na promoção de música electrónica em solo regional e além-fronteiras, Hernandez materializa a ideia para a pista de dança, abrindo o ‘apetite’ dos entusiastas no próximo dia 24 de Abril, nas Vespas, num evento que assinala oficialmente a entrada em cena desta nova marca exclusivamente dedicada à música electrónica, trazendo até à Região, nesta primeira sessão auditiva, Amulador e Kaeser.

Num projecto arrojado e multifacetado, como o próprio teve a oportunidade de descrever, a ‘Frequência’ começa a dar os primeiros passos, mas tem já ideias bem definidas.

Para além de se tratar de uma produtora de eventos, a ‘Frequência’ terá igualmente a faceta de editora, tendo já lançamentos agendados até ao final de 2018 e início de 2019.

O projecto de Hernandez terá assim edições digitais e alguns lançamentos em formato físico, que poderão ser adquiridos numa loja a abrir igualmente a meados do próximo mês, no Centro Comercial Oudinot, na cidade do Funchal.

“Esta será uma loja especializada em discos de vinil, CD, jazz, raridades, música de artistas japoneses na área da electrónica e experimental, livros e alguns filmes documentais”, explica Hernandez, servindo de igual modo para alguns artistas exporem as suas peças com alguma regularidade, como é o caso de alguns ‘streams’ que serão emitidos a partir do local, com o intuito de promover o trabalho de vários artistas.

“Como DJ reconheço a importância que é para qualquer artista, que goste mesmo de música, ter uma loja de discos na sua cidade. A sensação de estar umas horas a descobrir ‘aquele disco’, que nem imaginamos, é única e acho que deve ser partilhado”, acrescentou o mentor do projecto.

Novo álbum de originais

O primeiro lançamento da ‘Frequência’ acontece já no dia 17 de Abril, mas as novidades não se ficam por aqui. Após cinco anos de trabalho Hernandez edita o primeiro álbum de originais, intitulado ‘Melancólica’, dedicado a todos os portugueses.

“Foi feito entre viagens e momentos marcantes neste período de tempo. É um álbum de música experimental, techno. O conceito surgiu há cinco anos, no dia 10 de Junho, Dia de Portugal, e é inspirado por momentos que nos marcaram a nós, portugueses, como civilização ‘Melancólica’, mas sempre aventureira”, descreveu Hernandez, anunciando que o álbum está a ser preparado para ser apresentado ao vivo, como já o fez no Festival Migration, em Paris.

Este disco, além do formato digital, será editado em formato físico.

Vespas marca início

Na faceta de produtora de eventos, a ‘Frequência’ desenvolve na noite de 24 para 25 de Abril a sua primeira iniciativa, numa noite em que se celebra a liberdade. “O sítio tinha de ser esse”, afirma Hernandez, descrevendo o “ambiente clubbing, som, luzes, imagem e energia” como peças fulcrais para a escolha do espaço. “Desde já agradeço às Vespas por receber este evento, pois para a minha e muitas outras gerações foi aqui que a ‘festa’ começou”. Para este encontro, o ‘line up’ é composto por Amulador, artista residente no Gare, na cidade do Porto, que tem tido bastante destaque na cena internacional.

A acompanhar-lhe nesta viagem estará Kaesar, um artista com uma longa carreira internacional e um dos nomes fortes da actual ‘dance scene’ nacional. Hernandez e Oxy completam o leque de artistas por detrás do ‘deck’, sem esquecer a mecânica dos efeitos visuais a cargo do VJ Goldtrix.

Os bilhetes para esta festa podem ser adquiridos uma semana antes do evento, ou seja, a partir do dia 15 de Abril, como também na porta das Vespas no próprio dia. O ingresso terá o valor de cinco euros para as senhoras, com uma bebida incluída, sendo que para os senhores o preço sobe para 10 euros, mas com a oferta de duas bebidas.