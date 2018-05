Sindicatos exigem salários mais justos

O líder da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), Arménio Carlos, exigiu ontem, discursando no “maior 1.º de Maio dos últimos anos”, a fixação do salário mínimo em 650 euros em Janeiro de 2019.

“Este movimento de reivindicações e luta é para continuar e ampliar”, pelo que “reivindicamos o aumento dos salários de todos os trabalhadores, nos sectores públicos e privado, mas também o aumento especial do salário mínimo nacional”, disse Arménio Carlos. O secretário-geral da CGTP falava junto à Fonte Luminosa da Alameda, em Lisboa, local onde terminou o tradicional desfile do Dia do Trabalhador, num percurso que arrancou na praça do Martim Moniz.

“Se quiserem [o executivo de António Costa] ir por esse caminho, contam com a CGTP, se quiserem optar por outro caminho, podem contar com a oposição da CGTP”, acrescentou. Arménio Carlos disse que, tendo em conta a adesão às manifestações e festividades daquela estrutura em cerca de 40 localidades do país, este foi “o maior 1.º de Maio dos últimos anos em Portugal”.

Também o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, afirmou ontem que chegou o momento de ir para a rua, mas recordou que “há sempre tempo” de conquistar a paz em vez do conflito. Durante o discurso e perante um jardim municipal de cheio de pessoas em Figueiró dos Vinhos, Carlos Silva propôs um compromisso em Concertação Social para que a “chaga” da precariedade possa ser “combatida e erradicada gradualmente”, voltou a defender um aumento do salário mínimo nacional para 615 euros em 2019 e a necessidade do aumento dos salários na Função Pública e o descongelamento das carreiras. “Quando a via do diálogo conduz a resultado zero, então chega o momento de ir para a rua. E é isso que irá acontecer nos próximos dias”, disse Carlos Silva.