Simplex para travar

A secretária de Estado adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, considera que, apesar dos avanços registados nos últimos anos, Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer ao nível da desburocratização e agilização de procedimentos por parte dos serviços públicos.

Uma constatação feita ontem à tarde, no decorrer de uma sessão de apresentação do programa Simplex +, realizada nas instalações da ACIF e que contou com a presença de vários empresários.

A governante recorda que Portugal, nos últimos 10 a 15 anos, tem subidos nos rankings “ao nível da modernização e sofisticação do serviços”, no entanto admite que é preciso melhorar em termos “das burocracias que ainda existem, dos papéis que ainda são pedidos, das duplicações de informações que são solicitadas por vários serviços públicos”. Por isso, sublinha, é preciso “trabalhar nessa dimensão, procurando através daquilo que, hoje, as tecnologias nos dão” encontrar soluções que facilitem a vida às pessoas.

Graça Fonseca aponta como exemplo “a concretização do princípio de uma só vez”, uma das áreas que têm sido trabalhadas no Simplex e visa permitir que o Estado possa “reutilizar a informação que tem sobre as empresas, por exemplo, em vez de pedir sempre o mesmo documento”. E dá dois exemplos concretos de como isso já funciona: a tarifa social de electricidade e o IRS automático.

Outro aspecto importante destacado pela secretária de Estado adjunta, onde Portugal “até está relativamente bem colocado comparando com outros países”, tem a ver com os serviços on-line, nomeadamente com “o desenvolvimento de mecanismos de autenticação e de assinatura digital que permitam que estes serviços on-line possam ser feitos à distância mas de forma segura”.

Neste encontro com os empresários madeirenses, Graça Fonseca procurou “ouvir quais são os principais bloqueios que os empresários ainda identificam” e ainda “como é que podemos identificar novas medidas de simplificação, porque estamos a preparar o Sim plex 2018-2019”.