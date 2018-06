Eusébio marcou nove golos no Mundial’1966 e foi o melhor marcador da competição. Foi o único português a conseguir tal proeza e logo com um dos melhores registos de sempre a esse nível. Será que Cristiano Ronaldo pode repetir o feito? Sim, o ‘hat-trick’ frente à Espanha mostra que isso é possível. Até abre a possibilidade de igualar ou até superar a marca estabelecida pelo Pantera Negra em 1966. Nos tempos mais recentes, os melhores marcadores poucas vezes têm ido além dos seis golos, mas Cristiano Ronaldo estreou-se com elevado índice de eficácia e pode estabelecer marca histórica. Outro desafio para o madeirense. Para seguir atentamente.

Com o ‘hat-trick’ da passada sexta-feira, Cristiano Ronaldo passou a somar seis golos em Mundiais (tinha apontado um em cada uma das edições em que participou: 2006, 2010 e 2014). Quer isto dizer que o madeirense está, agora, a quatro golos de passar a ser o melhor marcador de sempre de Portugal em Campeonatos do Mundo, estatuto que pertence a Eusébio, com os nove golos de 1966. Sim, é possível!

O Pantera Negra, falecido em Janeiro de 2014, ainda viu muitos dos sucessos de Cristiano Ronaldo, vibrando com cada um deles, numa bonita cumplicidade entre gerações. Foi assim no Euro’2004, quando o madeirense fez a estreia nos grandes palcos pela selecção nacional. Eusébio também marcou presença na apresentação de Ronaldo no Real Madrid, em Julho de 2009, no Santiago Bernabéu. Pelé, que jogou contra o Pantera Negra e tem acompanhado todo o percurso de CR7, deixou uma frase curiosa, nas redes sociais, a 25 de Janeiro de 2018, o dia em que Eusébio completaria 76 anos: “Imaginem Portugal com ele e Cristiano juntos”.

Ser o melhor marcador do Campeonato do Mundo é um desafio para qualquer jogador que tem o golo a correr nas veias. Para Ronaldo esse também é um desafio, embora não o principal. O foco está no colectivo para continuar a fazer história pela selecção, depois da conquista do Euro’2016.

Aos 33 anos... outro desafio

É incrível o desempenho e rendimento de Cristiano Ronaldo aos 33 anos. Atravessa mesmo uma das melhores fases da sua carreira, também fruto da adequada gestão da época, o que tem sido frequente nos tempos mais recentes. O madeirense tem, também, outro aliciante pela frente: tornar-se no jogador mais velho a conquistar o prémio de melhor marcador do Mundial. Até hoje nunca ninguém conseguiu tal feito depois dos 30...