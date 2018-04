Silêncios que falam

Fazer uma pausa, ouvir o silêncio e ser feliz. Esta é a premissa deste ensaio recentemente publicado pela Editora Arena, sobre o poder do silêncio, da autoria de uma monja budista da tradição Zen. Dividido em três partes — ‘O que é o silêncio?’, ‘De tudo fazer silêncio’ e ‘A prática do silêncio’ — e sete capítulos com tópicos e subtópicos, Kankyo Tannier propõe-nos analisar, reflectir e reconsiderar o significado da palavra silêncio — que apareceu na língua portuguesa em finais do século XII e que descende do latim ‘silentium’.

Na introdução, a autora, que é também hipnoterapeuta e professora de canto, adverte o leitor: “Ao abrir este livro, está por sua conta e risco. Esperam-no mudanças profundas.”

Através de uma linguagem informal, pontuada pelo humor, Tannier apresenta as lições mais relevantes que aprendeu sobre o silêncio, ao longo dos quinze anos em que viveu num mosteiro na Alsácia. Ela diz-nos, por exemplo: como podemos usar o silêncio a nosso favor, no trabalho, na família e noutros contextos; como apaziguar a mente silenciando o nossa “voz interior”; quais as vantagens de fazer as refeições em silêncio. Kankyo Tannier dedica também um capítulo sobre a relacção entre os olhos e o silêncio, revelando alguns exercícios práticos, alguns deles baseados na PNL (Programação NeuroLinguística).

Num mundo cada vez mais ruidoso, o valor do silêncio tem de ser redescoberto. É esta a premissa de ‘A Magia do Silêncio’ (tradução de Patrícia Xavier a partir de ‘Ma Cure de Silence’), um livro que realça que o silêncio nada tem que ver com a ausência de ruído. Basta estarmos informados e atentos aos sinais, às sincronias que todos emanamos, inconscientemente, uns para os outros.

Este não é um livro com conteúdo novo sobre o tema, é apenas uma visão muito pessoal de uma pessoa que passou muitas horas na companhia do silêncio, e passou por escrito essa experiência.