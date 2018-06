Silêncio, vai ouvir-se...

Depois da audiência do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao presidente do Santa Clara, na qual admitiu os factos constantes da acusação sobre a não utilização de jogadores sub-23, nos jogos com União, Varzim e Gil Vicente, tudo aponta para que hoje ou amanhã este órgão federativo se pronuncie sobre um eventual castigo ao clube açoriano.

Os unionistas, com base no artigo 78 do Regulamento de Disciplina, acreditam que o Santa Clara será punido com pena de derrota - venceu o União, a 18 de Fevereiro, por 1-0 - e com pena de subtracção de pontos, entre dois a cinco, ao invés da proposta apresentada da Comissão de Instrutores da Liga, que defendeu apenas a pena de multa ao clube liderado por Rui Cordeiro.

Para a administração do União, perante “a confissão integral e sem reservas dos factos apurados no processo pelo Santa Clara”, não há dúvidas quanto ao procedimento que deve tomar o Conselho de Disciplina da FPF, que é liderado por José Manuel Meirim, pois está “provado que o Santa Clara incluiu 18 jogadores em vez de 17 na ficha do jogo do União da Madeira-Santa Clara, 16 em vez de 18 na ficha do jogo do Santa Clara-Varzim, e também 17 em vez de 18 na ficha do jogo do Gil Vicente-Santa Clara”.

19 jogadores à espera

Certo é que independentemente da decisão do Conselho de Disciplina, o ‘derrotado’ vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, pelo que o caso não deverá ficar fechado esta semana.

Por causa deste imbróglio, a preparação da nova época está em ‘stand by’. O União conta com 19 jogadores no plantel mas se a despromoção para o Campeonato de Portugal se confirmar muitos irão deixar o clube. f.s.