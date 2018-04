Célia faz queixa por furto de milhões ao município

Eram 16h54 quando a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, acompanhada pelo seu chefe de gabinete, dava entrada na esquadra da PSP da localidade para apresentar formalmente uma queixa contra desconhecidos por furto de equipamentos da ETAR da vila, avaliados em vários milhões de euros.

Célia Pessegueiro levava consigo um dossier, elaborado por uma empresa do sector da salubridade, no qual está descrito pormenorizadamente o material em falta ou em mau estado. Ou seja, os peritos atestam que a ETAR que custou seis milhões de euros não trabalha tal como está e serão necessários outros tantos milhões para repor a normalidade.

É justamente por isso que a autarca socialista quer apurar quem foram os responsáveis por terem “lesado o município e lesado a população”, disse ao DIÁRIO numa breve interrupção que a edil fez no depoimento ao agente que recebeu na recepção da esquadra, situada no número 2 da Rua da Marquesa.

“Estamos aqui para apresentar uma queixa porque descobrimos que afinal a ETAR não tem uma esmagadora maioria de motores e alguns componentes, sobretudo de cabelagem, alguns, porque parte foi deixada para trás, com algum cuidado”, frisou. Portanto, perante isto, “aquilo que entendemos fazer foi uma queixa para que possa ser investigado quando foi furtado, para onde foi levado, por quem e há quanto tempo isso aconteceu?”, precisou.

Questões que segundo Célia Pessegueiro devem ser rigorosamente escalpelizadas até para poder dar “baixa no património” municipal que a anterior vereação nunca deu conta do estado da infra-estrutura de saneamento básico.

Célia recorda as várias intervenções que fez nas reuniões de Câmara lembrando que questionou o anterior presidente a razão do mau funcionamento da ETAR. As respostas foram sempre evasivas, sublinha: “Aquilo que me diziam era que a ETAR funcionava parcialmente, não a 100%, porque o tanque teria sido atingido por pedras”.

Porque a intenção era voltar a colocar a ETAR em funcionamento, face às constantes queixas que já recebeu nos primeiros meses de mandato, descortinou junto dos serviços camarários, particularmente na secção de salubridade da autarquia, que “a ETAR não funciona há sete anos”, observa num tom de perplexidade, uma informação que contraria todas aquelas que recebeu enquanto vereadora na oposição, diz.

“O que importa agora saber é quem fala à verdade. Isto não pode ficar assim porque está em causa a saúde pública da população da Ponta do Sol que também frequenta a praia” da vila para onde desaguam os escorrimentos dos esgotos.

A propósito a edil diz quer saber onde é que foram feitas as recolhas das águas do mar mandadas para laboratório. Confrontada com facto de poderem ter sido falseadas até por apresentarem boa qualidade para prática balnear, Célia responde desta forma: “Não faço ideia nem sei se terão sido feitas ou quais foram os pontos de recolha”.

Certo é que promete levar este assunto até ao fim: “Terá de ser dessa forma. A população não pode continuar sem respostas, têm de saber que as suas reclamações tinham razão de ser - as várias manchas no mar são exemplo disso - e a resposta foi sempre que a ETAR funciona. Afinal não funciona e a população foi enganada todos estes anos”.

Equipamentos furtados

n Falta cilindro de aquecimento de água;

n Equipamento preparador de polieletrólito incompleto;

n Faltam vários equipamentos; n Quadro de comando sem componentes;

n Bomba de lamas- placa de identificação ilegivel- sem cabo de alimentação;

n Unidade UV: cabos cortados;

n Quadro de comando da unidade UV sem cabos de ligação entre equipamentos;

n Filtros em mau estado e com falta de equipamentos;

n Grupo eletrobomba sem cabo de ligação, Equipamento dos filtros;

n Conjunto Motorredutor do Parafuso transportador de gradados (incompleto, falta motor e tampa superior do redutor);

n Caudalímetros vários (só existem os primários, os transmissores foram retirados)

“Show-off e perda de tempo”, diz Rui Marques

Ao DIÁRIO o ex-presidente, Rui Marques, diz ser “show-off” de Célia e uma “perda tempo” se tivesse apresentado queixa na justiça “porque sei como isto funciona”. Marques revela que nas reuniões e quando confrontado por Célia Pessegueiro “sempre disse que a ETAR tinha graves problemas, mas funcionava com tratamento preliminar”.

O que são graves problemas, questionamos: “Era a falta de alguns equipamentos por suposto vandalismo e roubo”. E porque não fez queixa na PSP por furto? Insistimos. “Contra desconhecidos? Já sei o que isso dá! Se não tenho suspeitas... vou apresentar queixa com base em quê? Para perder tempo e gastar dinheiro em advogados?” responde do outro lado da linha.

Continuando: “Ela [Célia Pessegueiro] diz que é furto? Ok. Dou-lhe força. No entanto, acho que o concelho tem problemas mais graves e por resolver do que fazer ‘show-off’. Pode fazê-lo, mas não à minha custa! De qualquer maneira daqui algum tempo vamos ver o resultado”, expressou sem concretizar o que quis dizer com o termo “resultado”.

“Nunca me queixei do meu antecessor, trabalhei para apresentar resultados. Ela foi eleita para resolver problemas, o que eu vejo são denúncias e mais denúncias. Resoluções têm sido zero. Para que saiba, resolvi 10 milhões de dívidas e deixei dois milhões de euros. Agora quero ver o que vai resolver”, rematou num tom áspero.