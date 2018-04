Nelson Andrade venceu ontem a Rampa do Monte, disputada entre a zona alta daquela freguesia e o Montado do Pereiro sob condições meteorológicas bastante adversas e chuva intensa, naquela que foi também a sua primeira vitória à geral nas pampas, estabelecendo o tempo mais rápido em 4:11,9 minutos. O campeão Dinarte Nóbrega foi segundo e Ricardo Reis fechou o pódio, composto na sua totalidade por viaturas Kart Cross.

O vencedor já há algum tempo andava a ‘ameaçar’ que poderia chegar ao lugar mais alto do pódio e nesta prova consegui mesmo os seus intentos e é o segundo vencedor diferente em igual número de provas disputadas até agora. No entanto, só na última subida de prova conseguiu superar Dinarte Nóbrega, que não conseguiu melhorar o seu ‘crono’, uma vez que fez um pião na zona do Terreiro da Luta, ficando com o melhor registo em 4:19,5m.

Ricardo Reis, debateu-se com alguns problemas mecânicos, nomeadamente falhas no trabalhar do motor devido ao excesso de pressão de gasolina e apesar de ter vencido a primeira subida oficial, não conseguiu ir além dos 4:20,9 minutos, que equivaleu ao terceiro lugar.

Com dois vencedores diferentes em duas provas, com Dinarte Nóbrega e Ricardo Reis, que nesta prova foram segundo e terceiro classificados, cheios de vontade de vencer e com a chegada anunciada de três Porsche 991 GT3 para Gil Freitas, Paulo Mendes e Paulo Domingos, o Troféu Regional de Rampas AMAK 2018 promete.

O quarto posto ficou nas mãos de António Abel, ao volante do belíssimo Toyota Celica GT Four ST205, que por escassas duas décimas de segundo não conseguia ‘roubar’ o terceiro lugar a Ricardo Reis, mas venceu os VHC, seguido por Artur Quintal, que nesta prova foi navegado por Pedro Paixão.

Surpreendente sexto posto para Sancho Silva que ao volante do seu Volkswagen Polo esteve em bom plano, andando à frente de pilotos com viaturas superiores e vencendo os VSH, deixando atrás de si, a cerca de 2,9 segundos o segundo classificado desta categoria, o veterano Francisco Tavares, que esteve em muito bom nível nesta prova. O oitavo posto ficou nas mãos de um dos homens espectáculo desta rampa, Cláudio Nóbrega, que completou também o pódio dos VSH.

A nona posição ficou entregue a Miguel Sousa, que não conseguiu desta feita lutar pela vitória, seguido por André Camacho, que ao volante do seu “pequeno” Toyota Yaris, fez valer os dotes de condução a viaturas bem mais performantes, para terminar a encerrar o top 10.

Destaque ainda para o segundo melhor crono da rampa, alcançado por Paulo Nunes na segunda subida de treinos livres, que se fora numa subida de prova lhe teria valido o segundo lugar da Rampa, bem como para a vitória para os Históricos, que ficou entregue a Alberto Rosário, em BMW 318 IS.