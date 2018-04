Sete novas operações da Alemanha e Reino Unido

Na estação do Verão IATA, que se iniciou no passado dia 25 de Março, terminando a 27 de Outubro de 2018, o Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo conta com cinco novas operações a serem estabelecidas para o mercado alemão e duas novas para o Reino Unido, totalizando mais de 50% da oferta disponível que se aproxima dos 100 mil lugares, neste período.

Ao que o DIÁRIO apurou, as cinco novas operações para o mercado alemão vão ser estabelecidas desde os Aeroportos de Berlin (Tegel), Cologne, Dusseldorf (2) e Munique, cada uma das quais com uma frequência semanal, à excepção de Dusseldorf, que terá três frequências por semana. Relativamente às companhias aéreas envolvidas, referimo-nos à Germania, Condor, TUI Alemanha e Lufthansa, a que acresce o charter do operador turístico Small Planet.

No caso do Reino Unido, as duas novas operações passam pelos Aeroportos de Belfast e Manchester, estando previsto, no somatório destas duas novas rotas, três frequências semanais para o Aeroporto da Madeira, operadas pela Jet2 e pela Thomas Cook.

A estes dois mercados, acrescem duas novas rotas neste Verão: uma desde Marselha, operada pela companhia aérea Volotea e mais uma desde Poznam, a ser operada, em regime de charter, pela Enter Air.

Quebras acentuadas

Como o DIÁRIO tem noticiado houve uma quebra nos mercados alemão e inglês nos últimos tempos, que têm preocupado as autoridades competentes.

Em Fevereiro, no Aeroporto da Madeira, entraram e saíram 41.125 passageiros do Reino Unido, o que representa uma quebra homóloga de 20,6%. Dos voos provenientes e com destino à Alemanha foram movimentados 25.429 passageiros, ou seja, menos 26%. Quebras podem ser suavizadas se atendermos a que alguns turistas usam, a partir de Lisboa ou de outros destinos, voos da TAP e da easyJet para chegar ao destino.

A secretária regional do Turismo e Cultura já referiu, em entrevista ao DIÁRIO, que está “concentradíssima” na questão do transporte aéreo, refutando responsabilidades da promoção na queda dos principais mercados emissores.

Paula Cabaço quer atrair novos operadores, porque diz haver turistas interessados em visitar a Região. A falência de três companhias aéreas contribuiu para a forte diminuição registada, segundo a governante.

Estes novos voos do Verão IATA vêm atenuar o tombo verificado, mas não compensam a quebra.