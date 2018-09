Sete milhões de euros para as empresas

Depois de quase dois anos em que o programa esteve ‘embargado’, foi aberta agora a segunda convocatória do sistema de incentivo INTERREG MAC (Madeira, Açores e Canárias) 2014-2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

De acordo com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que marcou ontem de manhã presença no lançamento da segunda fase deste...