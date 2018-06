Sete anos de prisão por esfaquear idosa em casa de banho pública

O homem de 38 anos que na tarde de 23 de Agosto do ano passado esfaqueou uma idosa numa casa de banho pública localizada junto à Câmara Municipal do Funchal foi condenado, anteontem, a sete anos e quatro meses de prisão pela Instância Central da Comarca da Madeira. O tribunal colectivo concluiu que Roberto Marques cometeu os crimes de homicídio qualificado na forma tentada e roubo.

De acordo com o acórdão lido pela juíza Teresa Miranda, o arguido atacou a senhora de 74 anos pelas costas e sem proferir uma única palavra. Desferiu-lhe oito facadas em várias regiões do corpo, incluindo na parte de trás do pescoço e num braço, que só por mero acaso não lhe tiraram a vida. O objectivo do ataque foi o roubo da carteira da vítima (continha cerca de uma centena de euros), já que o agressor pretendia conseguir dinheiro para comprar droga. Antes mesmo do ataque tinha consumido ‘bloom’ (mefedrona).

Após ter esfaqueado a idosa, Roberto Marques pôs-se em fuga. A carteira da senhora viria a ser encontrada, já sem dinheiro, por um cidadão junto a uma casa de jogo na Rua da Queimada de Cima e foi entregue às autoridades policiais. O dinheiro foi utilizado de imediato na compra de produto estupefaciente. O homem só viria a ser localizado e detido por volta das 22h00 do mesmo dia, na sequência de diligências conjuntas da Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública. Desde essa altura encontra-se em prisão preventiva na cadeia da Cancela. É um local que é familiar ao arguido, visto que já cumpriu pena de prisão por roubo. Aliás, em breve vai a julgamento por outro crime da mesma natureza.

Na sequência do ataque ocorrido na casa de banho pública, a idosa ficou com ferimentos graves. Foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e teve de ficar internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça.