SESARAM tem menos de metade dos anestesiologistas necessários

Os dados do Colégio de Especialidade de Anestesiologia da Ordem dos Médicos vão ao encontro do alerta deixado, em Fevereiro deste ano, pelo director do Serviço de Anestesiologia do SESARAM, que se referiu a uma situação no limite do governável. Eugénio Mendonça deixou claro, no entanto, que havia responsabilidades externas. Na mesma altura, a directora clínica, Regina Rodrigues, admitiu “elevada carência de recursos humanos no serviço”. O Censos 2017, realizado pela referida entidade, aponta para a falta de 28 anestesiologistas no serviço público de saúde da Madeira. No início deste ano, como lhe demos conta, existiam 21 anestesiologistas afectos ao SESARAM e, desses, um era interno (médico em formação).

Idêntico Census, realizado em 2014, também identificou 28 profissionais em falta, o que significa que os médicos que, entretanto, finalizaram a sua formação ou optaram por se ir embora ou foram insuficientes para colmatar as saídas. Aliás, como também já revelámos, nos últimos cinco anos, houve sete anestesiologistas a deixarem o SESARAM.

Apesar de internamente a situação se manter, a Madeira deixou de ser a região com mais carência de anestesiologistas, a nível nacional, porque outras assumiram esse lugar. No ano passado, a administração regional de saúde do Alentejo era (percentualmente) a entidade com mais carência de anestesiologistas. No extremo oposto, o da região com menos falta daqueles profissionais, voltou a colocar-se o Norte, onde praticamente não faltam anestesistas.

Em todo o País, nas contas do Colégio de Especialidade de Anestesiologia da Ordem dos Médicos, existem 1.280 anestesiologistas (mais 2,1% do que em maior de 2014) e faltam 541, sendo, em termos absolutos, a maior carência sentida na administração de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, onde são necessários mais 191 anestesiologistas no sistema público do que os existentes.

Em 2017, o serviço de saúde público do País tinha mais falta de anestesiologistas do que em 2014. Neste ano faltavam 467, contra os já referidos 541, no ano passado.

No essencial, existem três causas para a falta de anestesiologistas no País. Uma delas resulta do facto de, com o tempo, a anestesiologia ser crescentemente chamada a intervir em mais áreas da medicina. Isso leva a um aumento da procura pelos serviços dos anestesiologistas. Ao mesmo tempo, não têm sido formados mais médicos. Impõe-se, por isso, a abertura de mais vagas para o internato médico em anestesiologia, que actualmente variam entre 80 a 90 por ano, uma reivindicação feita sentir à Ordem dos Médicos e ao Ministério da Saúde por diversas entidades.

A terceira causa mais recente vai para o facto de, há três anos, o internato em anestesiologia ter passado de quatro para cinco anos. Isso fez com que tenha havido um ano em que praticamente não houve novos médicos especialistas a entrar no mercado, à excepção de oito, que por várias razões não haviam finalizado a sua formação nos anos anteriores. Esse aumento do tempo destinado à formação dos médicos internos resultou da cada vez mais abrangente área de actuação dos anestesiologistas e da necessidade de praticarem mais, antes de se tornarem especialistas.

Poucos para tanto trabalho

Numa análise tosca, poder-se-ia concluir que 21 médicos anestesiologistas até não são tão poucos para o SESARAM. São muitos mais do que a generalidade da população julga existir. Mas uma análise um pouco mais ponderada rapidamente se conclui pela insuficiência de recursos.

O anestesiologista é chamado cada vez a mais funções. O sítio oficial do SESARAM dá uma ideia das áreas em que tem de actuar, ao apresentar as ‘actividades do Serviço’: avaliação pré-anestésica; anestesia clínica; cuidados pós-operatórios; Dor Aguda pós operatória; analgesia de trabalho de parto; apoio aos exames complementares de diagnóstico; Dor Crónica; Serviço de Urgência; Formação pré e pós-graduada. Além destas áreas no SESARAM, os anestesiologistas da Região têm também de dar resposta à emergência médica fora do hospital, na EMIR. São eles quem tem a devida formação para ressuscitar e manter a pessoas vivas, quando isso é possível.

A carência de anestesiologistas é uma das razões para que nem todos os procedimentos que deveriam ter a intervenção de um médico com essa formação a tenham de facto. Um dos exemplos mais fáceis de dar é o das colonoscopias. Deveriam ser feitas com anestesiologista e, muitas vezes não o são.

Outro exemplo, que evidencia como o número disponível (21) é pequeno, pode ser dado com a necessidade de haver sempre três anestesiologistas afectos ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Acresce a tudo isto que, a cada dia, o SESARAM pode contar apenas com um número menor: os médicos, como qualquer outro profissional, têm folgas, férias, necessitam de baixas médicas (adoecem), têm licenças de parentalidade e uma infinidade de outras situações, muitas delas imprevistas.

Neste momento, os anestesiologistas são dos médicos mais disputados em todo o País (e não só). São assediados pelos vários hospitais dos serviços de saúde, mas, de forma até mais intensa, pela medicina privada.

No SESARAM, tem havido a abertura de concursos, como um que decorre actualmente, para a contratação de anestesiologistas. A deste momento destina-se a cativar um médico que recentemente se tornou especialista. As demais, que visam trazer profissionais de fora, costumam ficar desertas.