SESARAM tem 14 mil pedidos para reparações por ano

O hospital Dr. Nélio Mendonça completa, no próximo dia 9, domingo, 45 anos de existência. Uma idade que tem implicações, por exemplo ao nível da manutenção. Por exemplo, todos os anos, são recebidos cerca de 14 mil pedidos para reparações, ainda que nem todas sejam na referida unidade hospitalar.

Para assinalar a data, o SESARAM preparou algumas iniciativas que, neste ano, têm como principal objectivo dar a conhecer à comunidade e, em particular, aos trabalhadores, os bastidores do hospital. Aqueles serviços com que os doentes não costumam contactar assiduamente, mas que são essenciais ao trabalho de quem está na linha da frente na prestação de cuidados.

De entre essas iniciativas preparadas destacam-se visitas aos serviços, a realizar no domingo e destinadas as apresentar esses mesmo serviços. Também no domingo, o horário das visitas aos doentes será alargado, entre as 11 e as 20 horas.

Aqui, deixamos-lhe os números mais significativos, que dizem muito sobre a função e actividade dos vários serviços que vão integrar os vários circuitos das vistas. O circuito 1 prevê apresentar: Aprovisionamento; Serviços Farmacêuticos; Transporte de Doentes. O segundo circuito inclui: Laboratório de Análises Clínicas e Núcleo de Alimentação. O terceiro circuito engloba: Central de Esterilização; centro de Simulação Clínica; Serviço de Instalações e Equipamentos e Serviços Hoteleiros.

Aprovisionamento – 60 trabalhadores

• Responsável por todos os procedimentos de compras/aquisições para todos os Hospitais e Centros de Saúde públicos da Madeira.

• 5.000 procedimentos anuais, em média, para aquisições, através de ajustes directos, consultas prévias, concursos públicos nacionais e internacionais...

• 80 milhões de euros em compras / ano

• 15 milhões de euros em dispositivos médicos

• 1,5 milhões de euros para limentação

Serviços Farmacêuticos – 57 trabalhadores

• 32,7 milhões de euros gastos em medicamentos, em 2017

• 44.345 utentes em ambulatório atendidos

• 588,5 mil medicamentos dispensados aos diferentes Serviços (249.764 Requisições Online e 338 736 Doses Unitárias). “O sistema de distribuição em dose unitária é o que garante uma maior segurança e eficiência, permitindo o acompanhamento farmacoterapêutico do doente e diminuindo os erros associados.”

• 17.368 foi o total de preparações na Unidade de Produção, em 2017.

Transporte de doentes – 70 trabalhadores (Tripulantes de Ambulância)

• 128.605 transportes assegurados em 2017, a uma média diária de 352. Actualmente essa média ronda os 410 transportes diários.

• 23 viaturas de transporte de doentes não urgentes, 9 automacas de Transporte (AMT) e 14 Ambulâncias de Transporte (AT).

Laboratório de Análises Clínicas – 92 trabalhadores

• 4,6 milhões de análises efectuadas em 2017, pelo Serviço de Patologia Clínica, conhecido por Laboratório de Análises Clínicas, recebe pedidos de análises dos Hospitais, Centros de Saúde e, ainda, de consultórios privados

“A maioria das análises é efetuada no Core-Lab, também conhecido por Sala da Robótica. Esta sala possui uma cadeia robótica que efetua múltiplas tarefas...”

Núcleo de Alimentação – 150 trabalhadores

• 5.600 refeições por dia, aproximadamente: 2.000 refeições completas - almoços e jantares e 3.600 refeições ligeiras - refeições intercalares.

A produção das refeições acontece na Cozinha do Hospital Dr. Nélio Mendonça. “A distribuição é efectuada para os vários serviços de internamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para a Cozinha do Hospital dos Marmeleiros e para a Cozinha da Unidade Dr. João de Almada. Existem, igualmente, uma colaboração com a gestão operacional da cozinha do Atalaia.

Central de Esterilização – 27 trabalhadores

• 23.848 dispositivos médicos esterilizados em Julho deste ano.

A Central de Esterilização assegura o reprocessamento de Dispositivos Médicos para diversos Centros de Saúde, Hospitais e Unidades do SESARAM e integra as seguintes áreas: Descontaminação; Inspecção e empacotamento e esterilização; e Armazém de esterilizados.

Centro de Simulação Clínica – 18 colaboradores

Foi um dos primeiros Centros com Simulação de Alta Fideleidade em Portugal e durante muito tempo um dos melhores, agora ultrapassado pelo do Hospital de santa Maria.

“Tem como principal objectivo: treinar, educar, formar e diferenciar os profissionais através da formação. Possibilita vivenciar situações quase reais de atendimento a pacientes. Possibilita o contacto com manequins que têm ciclos respiratórios, batimentos cardíacos e que comunicam.”

Serviço de Instalações e Equipamentos – 300 trabalhadores

• 14.000 pedidos de reparação feito, em média, em cada ano.

O serviço inclui as seguintes áreas: Centrais Térmicas; Serviços de Transporte; Serviços de Manutenção; Área do Património; Obras; Componente Administrativa e Técnicos Superiores.

Serviços Hoteleiros – 55 trabalhadores

• 1,4 mil toneladas de roupa suja por ano.

• 375 toneladas de resíduos perigosos

• 472 toneladas de resíduos não perigosos

Abrangem os seguintes sectores: Higiene e Limpeza das áreas comuns do Hospital Dr. Nélio Mendonça e Hospital dos Marmeleiros; Lavandaria/Rouparia (a lavagem é feita por uma empresa externa); Resíduos do Hospital Dr. Nélio Mendonça e Hospital dos Marmeleiros.