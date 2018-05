SESARAM sensibiliza para a Prevenção e Controlo de Infecções

À semelhança dos anos anteriores, decorre entre amanhã e a próxima quinta-feira, 10 de Maio, a Semana do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos, organizada pelo grupo de coordenação do programa no Serviço de Saúde da Região, coordenado pela médica Margarida Câmara.

O programa, este ano sob o mote ‘Previna a Sepsis nos cuidados de saúde - Está nas suas mãos’, contempla a realização de diversas conferências no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nomeadamente sobre as seguintes temáticas: ‘Previna a Sepsis nos Cuidados de Saúde!’; ‘A Qualidade em Saúde’; ‘Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde e Uso de Antimicrobianos: O que dizem as evidências científicas?’ e ‘Práticas Cirúrgicas Seguras’.

Paralelamente a estas conferências no Hospital Dr. Nélio Mendonça, serão dinamizadas actividades nos Centros de Saúde e na Rede Regional dos Cuidados Continuados da Região e, ainda, acções de sensibilização nas escolas e lares.

A partir destas acções de promoção para a saúde, dinamizadas pelos profissionais de saúde afectos ao SESARAM, o objectivo da organização é o de sensibilizar os mais novos e outros profissionais para a importância da prevenção e controlo de infecção na comunidade.

Estas actividades são dinamizadas em parceria com a Secretaria Regional da Saúde, Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais,(IASAÚDE), Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional da Educação, Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira.

O programa de actvidades, marca a 4ª edição desta campanha que tem como objectivo alertar os profissionais de saúde, os utentes, visitantes e púbico em geral para o cumprimento rigoroso das boas práticas de prevenção e controlo da infeção e da resistência aos antimicrobianos.

Refira-se ainda que a sessão de abertura da Semana do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos terá lugar amanhã, pelas 9h:00, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo presidida pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.