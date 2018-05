SESARAM pondera criar brigadas de recolha de sangue

O processo ainda dá os primeiros passos, mas já é possível revelar que o SESARAM poderá criar brigadas de recolha de sangue. É algo que está em “avaliação”, garante o director do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional. Bruno Freitas tem dúvidas sobre a mais-valia que a criação de tais equipas representa num território como a Madeira. Mas, ainda assim, diz que essa é uma medida que já foi falada no Serviço e que está em avaliação. No entanto, o médico não se compromete com a criação da mesma, nem com datas para uma tomada de decisão.

Em algumas partes do País, existem brigadas de recolha, algumas vezes organizadas pelos serviços de sangue, noutras por associações de dadores, que organizam recolha de dádivas. Têm a vantagem de ir ao encontro das pessoas em vez de pedirem que os dadores vão ao respectivo serviço.

Outra das vantagens, esta reconhecida pelo responsável pelo Banco de Sangue do SESARAM, é que permitem controlar melhor os stocks, uma vez que são promovidas as recolhas nas alturas mais convenientes às necessidades, não havendo a dependência da decisão do dador em se dirigir ao Serviço. As equipas de recolha existente no País vão a grandes empresas e organizações militares e de segurança, entre outras grandes entidades em que a adesão é generalizada.

Um dos problemas, no caso da Região, advém da necessidade de, em parte, duplicar recursos materiais e humanos se se optar pela criação de brigadas de recolha. Essa é, pelo menos uma das razões evocadas por Bruno Freitas. A outra é a existência de poucas entidades com grande dimensão. Mas o DIÁRIO sabe que a opinião do director de Serviço não é consensual e que existe quem entenda que há toda a conveniência em ter equipas recolha.

Um dos locais que mais evidenciam essa mais-valia seria o Porto Santo. Neste momento, os dadores daquela ilha estão sob aproveitados. Ao contrário do que já aconteceu, quando o SESARAM pagava as viagens e demais despesas para os dadores virem ao Funchal, actualmente isso só acontece com os que são convocados pelo Serviço.

Mas, referem-nos, uma ida a locais mais distantes como a Calheta, Porto Moniz ou Santana, só para exemplificar, poderia ser muito proveitosa. Igualmente em locais mais próximos ou em empresas de média dimensão as equipas poderiam ter resultados surpreendentes, em termos de quantidade e percentagem de dádivas anuais.

Colheitas direccionadas sem procura

O SESARAM, ao contrário do que acontece em vários bancos de sangue do País, não faz colheitas seleccionadas de componentes sanguíneos. É possível e sem complexidade técnica recolher, por exemplo, plaquetas de um dador, em vez de sangue completo. Isso permite fazer recolhas seleccionadas, correspondendo exactamente ao que o doente receptor necessita.

Actualmente, por exemplo no caso de plaquetas, o doente recebe uma espécie de mistura de 4 a 6 dadores. Se houvesse recolha selectiva, poderia receber de apenas um. Bruno Freitas diz que para o doente é igual, mas ao DIÁRIO há técnicos que dizem que os riscos, por exemplo de infecções, ainda que pequenos, são maiores.

No entanto, existem duas razões que, conjugadas, determinam a não recolha de componente seleccionados do sangue dos dadores: a recolha selectiva é cara e a procura é diminuta.

Ao nível de equipamentos, explica do director do Serviço de Sangue, as máquinas são as mesmas de que o SESARAM dispõe. O que é mais caro é um kit usado para essa recolha selectiva. As referidas máquinas podem ser usadas para recolha ou para tratamentos, sedo os kits, que custam cerca de 250 euros, os mesmos. Por exemplo, se uma pessoa tem glóbulos vermelhos em excesso, o sangue entra na máquina, é retirado o excesso e devolvido o resto ao doente. No caso da recolha selectiva, o processo é semelhante. O sangue do dador entra na máquina, é retirado o componente desejado e o resto do sangue é devolvido ao dador.

A única diferença para o dador é que demora um pouco mais de tempo do que a dádiva normal.

Quanto à procura, seria a hemato-oncologia que mais solicitações faria. Mas, garante Bruno Freitas, elas são em número tão pequeno que não se justifica. Em qualquer caso, afiança o médico, se for necessário e houver decisão nesse sentido, é possível fazer a recolha selectiva no SESARAM.