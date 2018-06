SESARAM perde 10 médicos estagiários

A Ordem dos Médicos já publicou o Mapa de Capacidades Formativas para 2019. As notícias são más para o SESARAM. O sistema de saúde corre o risco de perder 10 médicos internos (estagiários), comparativamente aos que entraram neste ano. A esperança é de que, tal como aconteceu no ano passado, ainda haja alterações ao mapa, em consequência de alguma reavaliação resultante de visitas de idoneidade, e a Madeira consiga mais internos do que os agora previstos.

O maior ‘rombo’ no número de médicos internos acontece nos centros de saúde. Neste momento, o mapa prevê a entrada no internato de dez médicos. Na prática, isso significa uma redução da capacidade formativa dos centros de saúde da Região. É o regresso a valores de 2016 e 2017, quando entraram menos três médicos do que no corrente ano (16).

A nova realidade pode estar, de alguma forma, relacionada com a visita de idoneidade (avaliação da qualidade para formar médicos), realizada em Maio de 2017, pelo Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar (MGF) da Ordem dos Médicos a todos os centros de saúde da Região.

Estranhamente, para muitos médicos, há mais de um ano que se aguardam os relatórios da visita, que nunca foram divulgados. O DIÁRIO sabe que foram encontrados vários obstáculos à manutenção da idoneidade de todas as unidades de saúde e que já houve intenção de a retirar pelo menos parcialmente, mas foi decidido não o fazer no imediato, tendo uma decisão final sido adiada.

A redução do número de entradas de internos de MGF para 2019 é um sinal algo preocupante para o que pode vir a ser a decisão da Ordem dos Médicos. No entanto, é sempre possível uma actuação se sensibilização, por parte das autoridades de saúde regionais, para a importância e necessidade de a Região continuar a contar com tais profissionais, até porque é muito deficitária em médicos de MGF. Uma actuação que poderá determinar uma marcha-atrás (uma espécie de concessão do benefício da dúvida) por parte da Ordem dos Médicos ao SESARAM.

As más notícias estendem-se, de igual forma, às especialidades hospitalares, onde também há um decréscimo. Comparados o mapas iniciais de 2018 e de 2019, há uma passagem de 24 para 17 médicos. As especialidades mais sacrificadas são a Psiquiatria e a Medicina Interna, menos dois, cada. Com menos um estão Anatomia Patológica, Gastrenterologia, Ginecologia/Obstetrícia e Reumatologia.

A tão carente Ortopedia volta a ter previstos zero internos, mas pode novamente acontecer uma alteração ao mapa, como no ano passado, e haver a atribuição de algum interno.

No global, o mapa inicial de capacidades formativas de 2018 atribuiu ao SESARAM 37 novos médicos (13 MGF/centros de saúde e 24 de especialidades hospitalares). O mapa inicial para 2019 prevê apenas 27 médicos estagiários (17 nas especialidades hospitalares e 10 para os centros de saúde (MGF)).