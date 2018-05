SESARAM investe meio milhão num mamógrafo

O SESARAM vai adquirir um novo ‘Mamógrafo, Ecógrafo e respectivas estações de trabalho’. Para isso, dispõe-se a gastar até meio milhão de euros e já lançou um concurso público para concretizar a aquisição. (Re)Publicado em Diário da República, na semana passada, o procedimento decorre durante 30 dias.

Muitas vezes, as aquisições têm como critério de adjudicação o mais baixo preço. Mas, desta vez, tendo em conta o tipo de equipamento em causa, o critério preço terá uma ponderação de apenas 40% na decisão de adjudicação. Outros 40% serão atribuídos às características técnicas e os restantes 20% ao prazo de garantia.

Os mamógrafos são fundamentais, entre muitos outros aspectos, para dinamizar os rastreios ao cancro da mama que na Região, tal como no resto do País, continua a ser o mais comum, com uma média anual de 180 novos casos.

Nos últimos anos, o SESARAM tem experimentado muitas dificuldades para cumprir a sua obrigação de garantir o rastreio atempado às muitas mulheres em idade recomendada para serem rastreadas.

Os rastreios, apesar da sua inegável mais-valia, são caros. Em Novembro do ano passado, o Governo da República decidiu passar o início dos rastreios do cancro da mama de 45 para 50 anos. Uma medida não acompanhada por associações de luta contra o cancro.

Na altura, o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vítor Veloso, admitiu haver um conjunto de pessoas que vêm a defender que as mamografias sejam feitas a partir dos 50 anos, mas considerou que se devia ter aproveitado para abarcar as mulheres mais velhas, até aos 75 anos pelo menos. Actualmente é até aos 69 anos.

De acordo com o despacho do Ministério da Saúde, as utentes entre os 45 e os 50 anos que já tivessem iniciado o programa de rastreio antes da introdução das alterações deveriam ser mantidas no programa.

Todos os anos, de acordo com os dados divulgados pela agência Lusa, há cerca de seis mil novos casos de cancro da mama em Portugal, o que significa 11 casos novos por dia, que provocam a morte a quatro mulheres diariamente.