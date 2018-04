SESARAM homenageia 272 dadores de sangue

O SESARAM volta a realizar a festa Anual do Dador de Sangue. Uma iniciativa que homenageia os dadores que o fazem de forma regular e ao longo de um período considerável. Vão ser distinguidos, com diplomas e medalhas, dadores com um número de dádivas que vai de 10 a mais de 60. Mas um outro dador distingue-se dos demais: tem mais de 100 dádivas de sangue o que aponta para 25 a 30 anos de actividade regular.

A festa dos Dadores de Sangue está marcada para o Hotel Vidamar, a partir das 14h30 do próximo sábado, dia 14 de Abril. Ao todo, serão homenageados 272 dadores, mas é possível que a presença seja maior, pois existem cerca de três mil dadores na Região. Esse é o número médio referente aos últimos dois anos, a que correspondem aproximadamente 5.600 dádivas, sendo estas a média igualmente dos últimos dois anos.

Com 10 dádivas existem 130 dadores, que vão receber diplomas. Com 20 dádivas, 75 pessoas vão receber a medalha cobreada. Uma medalha prateada será entregue aos 46 dadores que já realizaram 40 dádivas. Às 20 pessoas que já deram sangue mais de 60 vezes será entregue uma medalha dourada.

À pessoa com mais de 100 dádivas será feita uma homenagem especial, mas a lágrima platinada, que normalmente seria entregue, não veio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. No entanto, a homenagem acontecerá na mesma.

A festa volta a contar com o secretário regional da Saúde, presidentes do IASAÚDE e do SESARAM, assim como direcções clínica e de enfermagem e funcionários do serviço de Sangue, entre vários outros convidados.

Está prevista uma actuação da cantora madeirense Vânia Fernandes. O encontro termina com um pequeno beberete.

Esta pode ser considerada a segunda homenagem do ano aos dadores de sangue madeirenses. A primeira aconteceu no dia 27 de Março, através de uma Sessão Comemorativa do Dia Nacional do Dador de Sangue.

A próxima deverá ser a propósito do Dia Mundial do Dador de Sangue, que ocorre anualmente a 14 de Junho.

Se ainda não é e deseja tornar-se dador de sangue, saiba quais são as regras básicas e gerais: ter entre 18 e 65 anos de idade; pesar mais de 50 quilos e gozar de boa saúde, associada a hábitos de vida saudáveis. Em caso de dúvida, contacte o Serviço de Sangue e de Medicina Transfusional (Banco de Sangue), no Hospital Dr. Nélio Mendonça.