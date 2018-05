SESARAM adquire sete ventiladores para a Medicina Intensiva

O Serviço de Medicina Intensiva (Unidade de Cuidados Intensivos) do Serviço de Saúde da Região (SESARAM) vai ganhar em breve sete novos ventiladores. O concurso público para aquisição destes aparelhos já foi publicado em Diário da República e tem um valor base de 218.750 euros.

Júlio Nobrega, director do Serviço de Medicina Intensiva, diz ao DIÁRIO que estes novos aparelhos vêm sobretudo substituir outros que estavam já em fim de linha. “É sempre necessário renovar o equipamento”, acrescenta o responsável, explicando que além de renovar os ventiladores que já existiam no Serviço, os novos aparelhos estão dotados de nova tecnologia. “Estes novos equipamentos virão permitir a realização de novas formas de ventilação, que oferecem maior segurança e eficácia aos tratamentos e aos doentes”,diz ainda Júlio Nóbrega.

O responsável refere que recentemente já tinha sido adquirido um novo equipamento deste género. Sendo assim, durante este ano, serão oito os novos ventiladores que dotarão o Serviço de Medicina Intensiva do SESARAM de mais e melhor capacidade assistencial aos doentes que por lá passam.

Recorde-se que o SMI/UCIP do SESARAM está actualmente dotado de 11 camas, o que corresponde a um rácio de 4,1 camas de Cuidados Intensivos por 100 mil habitantes e a 1,6 % das camas de agudos do Hospital Central do Funchal.

Em termos de profissionais, o SMI tem actualmente 10 médicos especialistas, estando outros três em formação. A.L.C.