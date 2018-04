Serviços de segurança na UMa

Pelo menos durante 15 dias, os funcionários da Universidade da Madeira (UMa) já não estão incumbidos da segurança e vigilância das instalações da Penteada e da Rua do Castanheiro. A instituição de ensino superior optou por um ajuste directo, enquadrado na lei da contratação pública, e adjudicou temporariamente o serviço de segurança à Securitas, que regressou na quarta-feira ao posto de trabalho. O serviço estava a ser realizado ilegalmente há uma semana pelos funcionários da UMa por solicitação da instituição de ensino, na sequência da impugnação por parte da empresa Provise do contrato celebrado entre a UMa e a Securitas, que venceu o concurso público para a prestação do serviço.

A Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança já tinha ganho em 2016 o concurso de um ano renovado por mais um e voltou a ganhar esta nova consulta pública lançada pela Universidade no final do ano passado para entrar em vigor este ano. A Provise - Sociedade de Protecção, Vigilância e Segurança, que ficou excluída do concurso, impugnou em Março a adjudicação no âmbito do contencioso pré-contratual no Tribunal Administrativo do Funchal e fez suspender automaticamente a execução do contrato com a concorrente, que já estava celebrado. Face ao vazio dos serviços privados, a Universidade entregou a vigilância e segurança contra intrusão e a detecção e extinção de incêndios, entre outras tarefas habituais da segurança privada, aos seus funcionários, destacando-os de outros serviços e distribuindo-os por turnos para cobrir as 24 horas do dia nos sete dias da semana. A opção gerou descontentamento interno, para além de configurar uma ilegalidade. Agora, surgiu uma solução, temporária.

Na base está o artigo 24º do Código dos Contratos Públicos, referente à escolha do ajuste directo para a formação de quaisquer contratos. Diz no número 1, que qualquer que seja o objecto do contrato a celebrar, pode adoptar-se o ajuste directo quando “na medida do estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, não possam ser cumpridos os prazos inerentes aos demais procedimentos, e desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, imputáveis à entidade adjudicante”.

Esta opção foi confirmada pela empresa privada. A Securitas afirma que o concurso de onde saiu vencedora “respeitou todos os trâmites legais”, e que a Universidade, no seguimento do processo de impugnação do concurso, decidiu suspender o mesmo até decisão legal pelos tribunais. “Uma vez que os serviços de segurança privada só podem, segundo a Lei n.º 34/2013, de 16 de Maio, que estabelece o regime do exercício da actividade de segurança privada, ser assegurados por empresas certificadas pelo Ministério da Administração Interna, a Universidade da Madeira adjudicou provisoriamente, de acordo com o artigo 24º, alínea c) do Código dos Contratos Públicos, por um período de 15 dias, o serviço de segurança do espaço da Universidade à Securitas”, informou a empresa em resposta a este jornal.

Já a UMa, também contactada, respondeu através do seu gabinete de comunicação que, sobre o assunto em apreço, “tem apenas a referir que tem procurado tomar as decisões que melhor defendem os interesses da Instituição, mantendo o seu funcionamento normal, no quadro legal com que se depara e de acordo com o evoluir da situação”.

Para assegurar estas funções, os profissionais de segurança precisam de ter formação em áreas tão distintas como primeiros socorros, defesa pessoal, legislação e alarmes, entre outras.