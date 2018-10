Serviço de Saúde “contrata” anestesistas do quadro para reforçar resposta do bloco operatório

Em 2019, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira vai poder contratar para produção adicional, os anestesistas do quadro clínico da instituição, com vista a reforçar a capacidade de resposta do bloco operatório e, desta forma reduzir as listas de espera para cirurgia.

Esta foi uma das medidas apresentadas pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, no decorrer da reunião,...