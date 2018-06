Há 60 anos com a mão no pente

Ao certo, não se sabe quando é que a Barbearia Turista abriu, mas já existe há, “pelo menos, 125 anos”, calcula o actual sócio-gerente e barbeiro Manuel Vasco de Aguiar.

Localiza-se, actualmente, na Rua da Alfândega, em pleno centro do Funchal, porém Vasco recorda que o primeiro espaço da barbearia ficava junto ao antigo ‘Golden’, sendo que em 1968 mudou então de localização, onde se mantém até hoje. “Quando comprei a barbearia, em 1977, fiquei com as pessoas que já trabalhavam cá e com tudo o que já havia no espaço”, recorda com empresário, que conta já com mais de 60 anos de experiência.

Os primeiros anos foram de ‘loucura’, por uma razão muito simples: “Os anos 80 foram fantásticos para o negócio, porque, na altura, a Marina do Funchal estava a ser construída e muitos trabalhadores vinham cá ao fim-de-semana cortar o cabelo. Chegávamos a trabalhar desde as 8h30 às 14 horas sempre sem parar”. Às sextas-feiras e sábados, “os clientes colocavam-se em fila, mal cabiam todos cá dentro”.

Antes de Vasco comprar este espaço, “só entrava cá dentro a ‘elite’, pessoas que andavam de fato e gravata”. Mas, as coisas mudaram quando a Barbearia Turista mudou de dono. “Por mim, desde que tenham dinheiro no bolso, faço o serviço como deve de ser para que os clientes sejam bem atendidos, sejam eles todas as classes”.

Clientela específica

A clientela que chega hoje em dia à Barbearia Turista é muito específica e rigorosa em relação aos cortes de cabelo, que são regularmente ajeitados. “A nossa clientela não é de ir a cabeleireiros, são clientes que não têm aqueles cortes de cabelo como muitos espaços hoje em dia fazem. Há um ou outro cabeleireiro que corta o cabelo de um homem como deve ser, mas há outros espaços que quase se limitam a passar a máquina na cabeça e depois não dão atenção aos pormenores”, nota o especialista, que acrescenta que apesar de terem aberto muitos cabeleireiros unissexo nos últimos anos, não há que ter ‘medo’ deles porque o seus clientes são fixos.

De momento, para fazer um corte de cabelo simples, com lavagem, a barbearia cobra 12 euros, preço que está estipulado desde 2005 e nunca mais veio a sofrer alterações.

Clientes jovens aparecem por cá

Ao contrário do que se possa pensar, “atendemos muito jovens neste barbearia tradicional porque eles já sabem como funciona o nosso trabalho e confiam em nós, além de sermos bons, somos relativamente rápidos nos trabalhos que fazemos”.

Em relação ao número de elementos que constituem a equipa, a Barbearia Turista conta, no total, com quatro pessoas, incluindo o sócio-gerente e o filho, que também acabou por embarcar neste negócio. A funcionária mais antiga já trabalha no espaço há mais de 30 anos e a outra exerce funções há 27.

O espaço mantém o ambiente característico de uma barbearia antiga, sendo que as cadeiras onde os clientes se sentam são centenárias. “Temos as coisas o mais antigo possível, para manter o espaço com aquele ambiente tradicional. Por exemplo, tenho estas cadeiras há mais de 100 anos e agora queria restaurá-las”. A barbearia ‘rica’ em antiguidades e relíquias possui 37 metros quadrados e tem capacidade para atender cinco pessoas ao mesmo tempo, algo que já aconteceu “muitas vezes”.

O horário de funcionamento é das 9h às 14h e das 16h às 19h, de segunda a sexta-feira. Já no sábado, “abrimos à mesma hora e fechamos às 13h e no domingo estamos encerrados”.

Sobre as tendências de cortes de cabelo para homem, Vasco mantém a sua opinião bem vincada: “O corte de cabelo tradicional é o mais bonito”. Claro que “também fazemos esses cortes de cabelo que se vê agora na juventude, mas não há nada como o corte de cabelo clássico, um corte de cabelo certinho”, defende, dando o seu cabelo como exemplo.