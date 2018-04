Expulsão decisiva nas contas

Ponto prévio. Foi um grande jogo de futebol, num ambiente fantástico, muito frenético e intensamente disputado. Venceu o FC Porto com um golo de Marega ao cair do pano, que lança definitivamente os ‘dragões’ para um titulo que já lhes escapava há quatro anos. Ou seja, a felicidade chegou no fim pela cabeça do maliano que o Marítimo lançou para a ribalta do futebol português, naquilo que foi uma ‘traição’ ao seu antigo clube que, deste modo, viu-lhe fugir um ponto que pode ser decisivo nas contas pela conquista do 5º lugar europeu. É a vida!

Mas, há que escrever sem medo das palavras, que o FC Porto teve o caminho mais facilitado para chegar a uma vitória a ferros com a expulsão de Amir. Uma expulsão do guarda-redes iraniano mesmo no final da primeira parte por derrube a Soares, que se escapava para a baliza verde-rubra, mas sem que antes o avançado brasileiro do FC Porto não ajeitasse a bola com o cotovelo direito. Uma irregularidade que Carlos Xistra não observou, nem através do VAR que não consultou.

De resto, até aí assistiu-se a um jogo equilibrado. O FC Porto, como se esperava, teve uma entrada forte no jogo na busca do golo, mas foi o Marítimo a criar a primeira grande situação de golo, quando Jean Cleber, na sequência de uma jogada bem desenhada, surge a cabecear na cara de Casilas, que correspondeu com uma grande defesa.

Daniel Ramos optou, neste jogo, por regressar ao 4x3x3, mas praticamente jogou com três centrais, pois Gamboa encontrava-se muito a Zainadine e a Pablo, no processo defensivo, deixando Fabricio e Jean Cleber mais à frente e exigindo aos alas, sobretudo a Ricardo Valente, uma grande quota parte de trabalho defensivo. Um facto é que os dragões sentiram, perante uma bem organizada defesa maritimista, imensas dificuldades para entrarem no ultimo terço defensivo maritimista e e criar situações de finalização.

A lição parecia bem estudada, só que Daniel Ramos não contava, certamente, com a expulsão de Amir, obrigando a tirar do campo Jean Cleber para a entrada do guarda-redes Charles. Deste modo, com 10 unidades em campo, o Marítimo veio para a segunda parte ainda com as linhas mais baixas, num processo defensivo ainda mais intenso, perante dragões que, como se adivinhava, vieram com tudo para a segunda parte e colocaram logo Charles em acção (grande defesa aos 48 minutos) e logo de seguida é Pablo a negar o golo que parecia cantado para os dragões.

Com o passar dos minutos, com um Marítimo solidário, mas menos eficaz a sair em transições, que raramente as desenhou, o FC Porto foi desesperando pelo golo que não surgia. Até ao minuto 89, quando Marega, na sequência de um canto apontado na esquerda por Alex Telles, saltou mais alto que Gamboa e cabeceou fora do alcance de Charles. Foi a festa azul no estádio do Marítimo, cuja equipa, contudo, merece os melhores encómios pelo que lutou na busca do melhor resultado.