“Serei mais forte pela dificuldade por que passei”

O Moreirense anunciou na noite de segunda-feira que Ivo Vieira é o substituto de Petit à frente do comando técnica da equipa da I Liga, depois de uma época frustrante no Estoril, que caiu para a II Liga.

O treinador madeirense, de 42 anos, assinou com o clube de Moreira de Cónegos por uma temporada e far-se-á acompanhar, neste novo projecto, de dois conterrâneos, Miguel Romão e Pedro Andrade, com quem já trabalhou em Coimbra, ao serviço da Académica.

Ontem, no meio de muita azáfama e contactos com jogadores e dirigentes do clube, Ivo Vieira, apesar de não ter sido oficialmente apresentado, acedeu falar ao DIÁRIO. “Aceitei este desafio por causa da vontade do presidente do Moreirense, que quer fazer este clube crescer. Como é público está na iminência o surgimento uma série de campos de treino e uma academia e o Moreirense, que é um clube humilde e cumpridor, poderá, assim, crescer em termos desportivos e essa foi uma das razões que me levaram a aceitar este projecto, que é muito aliciante”, começou por esclarecer o técnico madeirense, que terá mais uma oportunidade de treinar ao mais alto nível em Portugal. “Independentemente da infelicidade que tive na época passada, o trabalho ficou bem evidente, em termos daquilo que era a ideia de jogo e isso não passou despercebido às pessoas. Por isso, sinto-me honrado por ter mais uma oportunidade neste patamar. Acredito que serei mais forte, pela dificuldade que passei e ganharei mais capacidade para um futuro próximo, nomeadamente neste desafio que se avizinha. Vou lutar, dar o meu melhor e acredito que o meu processo de jogo e a ideia que defendo irá ter os seus frutos”, vincou Ivo Vieira.

Sobre os objectivos para a nova temporada e se podem passar pela luta por um lugar na Europa, o treinador madeirense destacou que, “acima de tudo, o fundamental é o Moreirense fazer uma época tranquila”. “Nos últimos dois anos este clube passou por alguns sobressaltos e é fundamental que se consiga dar, com este crescimento estrutural, alguma estabilidade para que as pessoas que amam, apoiam e lutam por este clube tenham um ano diferente. E estão reunidas as condições para que isso aconteça. E já estamos a trabalhar nesse sentido, com a continuidade de alguns jogadores, com muita valia no plantel, e a tentar colmatar alguns défices, procurando ser assertivos nas aquisições que pretendemos”, explicou Ivo Vieira, anunciando que precisa de “cinco ou seis peças, que acrescentem quantidade e qualidade ao plantel”.

O treinador madeirense falou ainda do facto de voltar a ter a oportunidade de trabalhar com dois conterrâneos. “Isso não é relevante, aqueles que trabalham comigo, independentemente da nacionalidade ou do espaço territorial onde nasceram, têm é de ser competentes, como é o caso. Tenho duas pessoas da Madeira comigo e duas do continente - Leandro Mendes e Taborda - que me ajudarão com as suas capacidades. Todos eles têm uma forma de acrescentar ideias ao meu modelo de jogo. Vamos trabalhar em conjunto, num só, porque só assim conseguiremos atingir resultados positivos”, salientou.

Época arranca a 25 de Junho

Registe-se que o Moreirense vai iniciar os trabalhos de pré-época 2018/19 no final do mês de Junho, com exames médicos no dia 25. Entre os dias 9 e 14 a equipa de Ivo Vieira vai realizar um estágio em Ofir.