No final de uma semana em que, mais uma vez, o futebol português foi maltratado com (mais) uma denúncia anónima, acusando o FC Porto de alegadamente procurar aliciar Amir, guarda-redes verde-rubro, o Estádio do Marítimo recebe esta tarde um jogo que entra nas contas do título nacional e nas contas para o 5.º lugar que pode dar acesso a uma prova europeia.

Mas, com a surpreendente derrota do Benfica, ontem, frente ao Tondela na sua casa, o caminho para o título ficou ainda mais claro para os ‘dragões’ que até podem encarar o jogo desta tarde com outra tranquilidade que, quiçá, não teriam se os ‘encarnados’ tivessem, nesta jornada, cumprido a sua parte.

Ontem, na abordagem ao jogo com o FC Porto, a pressão do jogo foi colocada a Daniel Ramos. “Está para os dois lados, mais para o FC Porto pela importância de ser campeão, agora que acabou de chegar ao 1º lugar e que não vai querer deixar”, dizia Daniel Ramos, naturalmente sem advinhar o que iria acontecer no Estádio da Luz.

“O Marítimo luta ainda para chegar ao 5º lugar, que nem sequer foi o seu objectivo inicial, pois esse passava por fazer o nosso campeonato e redimensionando-o por metas”, explica o técnico.

Naturalmente que a polémica da denuncia anónima passou pela conferência, mas o treinador do Marítimo preferiu desvalorizar o tema. “São noticias claramente para destabilizar, o preocupante era se algo tivesse acontecido. Como não aconteceu, é por demais evidente que existe confiança em todos, que existe confiança entre todos nós, pois sabemos o que queremos e aquilo que somos. Não vamos valorizar algo que não merece ser valorizado, acho que é perder tempo”, sustenta.

De resto, o Marítimo quer vencer o FC Porto nas suas contas pelo quinto lugar. “Mas será preciso um grande Marítimo para vencer o jogo, pois vai estar no campo um grande FC Porto. Um grande Marítimo pode até não ser suficiente para vencer, para isso temos que estar no máximo, os jogadores têm que se transcender, levando para o campo as nossas estratégias de jogo a um nível muito alto”, explica Daniel Ramos.

O treinador do Marítimo, contudo, não fala da estratégia levará para este jogo. “Faz parte do segredo e irá fazer parte do jogo. Temos uma forma de jogar da qual não vamos fugir muito. Espero um jogo intenso e muito disputado, procurando estar uma vezes por cima, com a noção que o FC Porto vai estar mais vezes por cima do jogo, obrigando-nos a defender, mas sempre procurando atacar e fazer o nosso jogo. Só assim vamos conseguir importunar o nosso adversário”, conclui o treinador maritimista.