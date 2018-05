Será o ‘bis’ do Pontassolense!?

Disputa-se esta noite a última jornada do Campeonato Regional da I Divisão de futsal, que deverá valer ao Pontassolense a conquista do segundo título consecutivo nesta competição.

O ano passado, no dia 25 de Abril, após golear a Francisco Franco, por 4-0, a formação da Ponta do Sol, que continua a ser liderada por Telmo Monteiro, garantiu um título histórico, que tem tudo para ter continuidade logo à noite.

Numa competição com poucas equipas mas que foi muito competitiva, à entrada para a derradeira ronda há três equipas que ainda podem garantir o ceptro, ainda que o Pontassolense esteja em clara vantagem sobre o São Roque do Faial e Canicense nessa luta. Com efeito, basta-lhe vencer o Ribeira Brava.

Como vai defrontar o penúltimo classificado, a turma da Ponta do Sol tem tudo a seu favor para ganhar o dérbi vizinho e festejar a dupla conquista, ficando por saber se, em caso de ser campeão, irá aventurar-se nos nacionais, algo que não deverá acontecer, tendo em conta os valores financeiros e logísticos que são necessários e também pelo facto de o Marítimo ter segurado a manutenção na II Divisão.

Enquanto na Ponta do Sol se prepara a festa, com os mesmos pontos que o Pontassolense (30), o São Roque do Faial, por não ter vantagem no confronto directo com o líder - perdeu fora (3-2) e empatou em casa (6-6) - precisa de vencer o Canicense e esperar por um deslize de quem comanda para lhe ‘roubar’ o primeiro lugar. Mas a tarefa não se afigura tranquila, pois irá defrontar um conjunto que também ainda sonha com o título. Para lá chegar, a turma do Caniço ‘só’ precisa de vencer o São Roque do Faial e esperar pelo deslize do Pontassolense.

Está tudo em aberto, mas o ‘sol’ parece ter tudo para brilhar à noite.