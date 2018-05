Será o adeus

Apesar de Vadim Vasilyev, vice-presidente do Mónaco, ter insistido diversas vezes nos últimos tempos que Leonardo Jardim vai cumprir contrato com o clube do principado até ao fim do contrato, isto é 2020, esta noite o o treinador madeirense poderá orientar pela última vez a equipa francesa.

Depois da conquista do campeonato gaulês na temporada passada, esta época o Mónaco viu-se claramente ultrapassado pelo Paris Saint Germain, que há muito conquistou o título da ‘La Ligue’.

O segundo lugar é o melhor a que pode aspirar a turma orientada por Leonardo Jardim, que entra para esta derradeira ronda do campeonato com dois pontos de vantagem sobre o Lyon. É preciso vencer em Troyes, ao penúltimo classificado da prova, para não ficar dependente daquilo que o Lyon fizer em casa com o Nice.

Consumado o campeonato será preciso esperar para ver se se confirmam os rumores de que o treinador madeirense é o sucessor de Àrsene Wenger no Arsenal. Segundo a revista ‘France Football, depois de Luis Enrique ter pedido 230 milhões de euros para contratações e de o Chelsea ter entrado na corrida pelo técnico espanhol, o Arsenal virou-se para Leonardo Jardim. Será?