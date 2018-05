Sentir o ‘pulsar’ da música

Carolina Barros descobriu aos 12 anos de idade que gostava de cantar. Como é tímida não mostrou o seu talento a quase ninguém à excepção de uma prima que “é muito especial”. “Eu sempre gostei de música, mas apenas comecei a cantar aos 12 anos. Como sempre tive muita vergonha, nunca cantava para os meus pais e para os meus amigos, apenas para uma prima que é muito especial, que me dizia que eu cantava bem”, contou.

O gosto pela música não se ficou apenas pelo canto. Aos 13 anos de idade, quis aprender a tocar guitarra, tanto que chegou a fazer uma de “papelão” para tentar “dar com o jeito”. Foi então que decidiu guardar dinheiro para comprar uma verdadeira. “Comecei a poupar dinheiro e quando já tinha 40 euros guardados, não aguentei mais e comprei a primeira guitarra que vi à frente. Ela não era muito boa, mas comecei a aprender sozinha através de vídeos no Youtube”, disse.

Em 2014 deu um passo em frente, criando um canal no Youtube, onde tem recebido inúmeros elogios, que lhe dão confiança para continuar a cantar e a tocar ‘covers’, sendo esta uma forma de dar a conhecer ao mundo o quanto é feliz neste tão cobiçado mundo da música. “Quando decidi criar o canal, revelei aos meus pais e amigos que queria viver da música e depois de começar a colocar os vídeos as pessoas têm feito muitos elogios, dizendo que canto e toco muito bem e isso é um incentivo para mim”, realçou

A jovem, que esteve durante um ano no Conservatório da Madeira, participou no concurso ‘regional ‘A Próxima Estrela’, onde interpretou a música ‘Let Go’, de Passenger. “Apesar de não ter passado, esta foi uma excelente experiência, porque o júri gostou da minha prestação, apesar de me ter dito que devia usar mais a minha voz e não seguir tantas influências. Foi aí que senti que tinha de treinar mais”, explicou.

Numa altura em que o talento da Madeira está em alta devido à prestação do grupo ‘Ninfas do Altântico’ no ‘Got Talent Portugal’, Carolina Barros revelou que já pensou participar em concursos a nível nacional, mas sente que a sua insegurança não a deixa dar esse passo em frente. Porém, fica orgulhosa por ver os talentos madeirenses a serem reconhecidos, tendo também dado o exemplo de Pedro Garcia que desde que participou no ‘The Voice Portugal’ não desistiu de tentar a sua sorte no mundo da música. “Ele é a prova de que é importante lutar por aquilo em que acreditamos”, salientou.

Em termos futuros gostaria de seguir uma carreira na música, mas como sabe que esta é uma área difícil, já pensa num “plano B”. E quer “chegar longe, começando de baixo”, porque “é assim que tem de ser”.