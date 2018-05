Sentença do caso de morte de menina em insuflável divulgada esta tarde

Os dois homens acusados de homicídio por negligência grosseira no caso da menina de 8 anos que, a 15 de Maio de 2015, no Caniço, sofreu uma queda fatal quando o insuflável onde brincava foi arrastado pelo vento, conhecem esta tarde, às 15h50, a decisão do tribunal da Instância Local de Santa Cruz.

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu uma pena de três anos e meio de prisão para o cidadão espanhol responsável pela exploração do restaurante onde ocorreu a tragédia e uma pena de dois anos de prisão para o cidadão venezuelano proprietário do equipamento. No entender do MP, ambas as penas devem ser suspensas. A acusação pede ainda o pagamento de uma indemnização de 100 mil euros à família da menina. Recorde-se que o acidente ocorreu num dia ventoso. O insuflável não cumpria as regras de segurança, pois destinava-se a ser montado em locais fechados e não ao ar livre.