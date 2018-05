Sentença adiada no caso do insuflável

A leitura da sentença do caso de dois empresários acusados do crime de homicídio por negligência grosseira, que estava agendada para ontem no tribunal da Instância Local de Santa Cruz, foi adiada para a próxima quarta-feira, às 15h50. O adiamento foi uma decisão do juiz António Martins.

O caso está relacionado com a morte de uma menina de 8 anos que, a 15 de Maio de 2015, brincava num insuflável montado num bar no Caniço de Baixo. O equipamento foi arrastado pelo vento e veio a cair na estrada de acesso à via-rápida, provocando ferimentos graves na menor, que viria a falecer no hospital. Os dois arguidos são um empresário espanhol que explorava o bar e um empresário venezuelano que alugava o referido equipamento insuflável.

O julgamento começou a 19 de Janeiro deste ano. A 16 de Abril, nas alegações finais, o Ministério Público pediu penas de três anos e meio de prisão para o responsável pela exploração do estabelecimento e de dois anos para o proprietário do equipamento. No entanto, o MP defendeu que ambas as penas devem ser suspensas. Os advogados dos arguidos pediram a absolvição de ambos. M. F. L.