Sensibilizar para não inflamar

‘Uma floresta segura depende de todos nós!’. Este é o lema que marca o Verão de todos os madeirenses e que não poderá ser ignorado, tudo porque a campanha de sensibilização lançada, ontem, pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) estará presente em autocarros, televisões, rádios, jornais, exposições e panfletos durante a estação mais vulnerável do ano no que diz respeito aos incêndios.

“Vamos usar diversos meios para chegar até à população e a mensagem vai passar”, afirmou numa primeira instância Manuel Filipe, presidente do IFCN, convicto de que a campanha, composta por oito mensagens chave, será interiorizada pela população.

“Eu acredito no nosso slogan”, disse por seu turno a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, frisando que a prevenção “depende também do Governo” que “faz a sua parte e aquilo que está ao seu alcance”.

A secretária prosseguiu na elucidação do trabalho que a sua tutela desenvolve durante todo o ano, o que em traços gerais passa pelas “acções de prevenção que se resumem a limpeza de terrenos e de espécies invasoras, limpeza e abertura de caminhos florestais e reflorestação com vegetação adequada”, mas não menos importante, nos quatro meses mais quentes do ano faz-se “24 sob 24 horas de vigilância” nas nossas serras.