Depois do arranque auspicioso de ontem, eis que prossegue hoje a edição de 2018 do Festival Aqui Acolá, da responsabilidade da Câmara Municipal da Ponta do Sol, liderada por Célia Pessegueiro, e ainda de várias entidades culturais e personalidades do concelho, que decorre até domingo, dia 13, com múltiplas expressões artísticas, da dança ao cinema, passando pela música e teatro, até às artes plásticas e variadas formações.

Um dos destaques desta sexta-feira, segundo dia Aqui Acolá, vai para o concerto, às 21h45, no palco 2 do festival, que será protagonizado pela banda portuguesa Dead Combo (encabeçada por Pedro Gonçalves e Tó Trips), uma das formações musicais mais impactantes do momento, que lançou recentemente o seu 6.º álbum.

Ao DIÁRIO, Tó Trips antecipou o concerto desta noite, falando um pouco sobre as expectativas para este regresso à ilha da Madeira: “As expectativas são muitas até porque nós só tocámos na Madeira duas vezes! E é a primeira vez que vamos com banda, as outras vezes fomos sempre os dois”.

Sobre o repertório que os Dead Combo irão tocar esta noite, Tó Trips revela que serão apresentados os temas do mais recente disco ‘Odeon Hotel’ “e mais uns clássicos” da banda. Este disco ‘Odeon Hotel’ teve um processo de gravação interessante: “O processo de gravação dividiu-se em dois momentos. Um primeiro em que gravámos 6 temas e passado um ano voltámos a estúdio com o produtor americano Alain Johannes e acabámos por gravar 17 temas dos quais 13 estão no disco”, explica Tó Trips.

Os Dead Combo já estiveram em concerto na Ponta do Sol, mas nos ‘Concertos L’ da Estalagem, corria o ano de 2012. Passados seis anos, que memórias guardam da Madeira? “Sempre guardámos boas memórias da Madeira, principalmente da Ponta do Sol, onde fomos recebidos 5 estrelas, ficará sempre na nossa memória”. E que balanço fazer desta década e meia de música? “15 anos passados ainda temos vontade de percorrer o Mundo! É isso que tentamos fazer, dar o melhor e percorrer terra e mar!”, exclama Tó Trips.

Actualmente, os Dead Combo estão a fazer música para uma série de TV, têm um filme-concerto em Vila Real este mês, “e muitos concertos pela frente tanto cá em Portugal como lá fora”.

Sobre o actual panorama musical português, diz que “sempre foi bom e é óptimo nos dias de hoje!”. Fala mesmo na existência de “muitos músicos novos e que tocam maravilhosamente bem. Talento é aquilo que não falta em Portugal!”.

Podemos ouvir fado, rock, blues e muito mais nos trabalhos da banda. Será que os Dead Combo continuam a ver-se como uma espécie de OVNI na cena artística nacional? A resposta é directa: “Sim, desde que chegámos à Terra com esta banda continuamos a ser um OVNI para muita gente”.

Sobre a ilha da Madeira, mais precisamente referências culturais, os Dead Combo dizem que conhecem o DJ La Flama Blanca – “alto DJ de cumbias e sons latinos” – “e o artista plástico muito bom chamado RIGO que vive em São Francisco... malta forte, que lhe dá com força”.

Quisemos saber a opinião sobre festivais como o Aqui Acolá, que este ano surge mais ambicioso e que cruza diversas expressões artísticas. Tó Trips diz que “tudo o que seja espalhar cultura e que seja ecléctico sempre é bem-vindo para os nossos lados, desde coisas mais ‘mainstream’ até às franjas, cultura é para todos!”.

Finalmente, a banda deixa um convite aos fãs na ilha a propósito do concerto desta noite: “Apareçam todos! Vão curtir e ver um espectáculo fora do normal! Grande abraço! Poncha ‘pa’ todos!”.

Programa desta sexta-feira, 11 de Maio

19 horas – Húmus – The dead must be killed once again?

• Dança – rua

Intervenção de dança contemporânea na rua, criado a partir das obras de Raul Brandão e de Herberto Hélder. A coreografia é de Dimitra Poulos e Nuno Sousa.

20h30 – ‘Olhos Caídos’, Ciclo Tânia Carvalho • Dança – palco 3

Uma das mais importantes coreógrafas portuguesas da dança contemporânea celebra este ano 20 anos de carreira. ‘Olhos Caídos’ teve a sua estreia na Bienal de Lyon.

21h45 – Dead Combo • Música – palco 2

Dead Combo é uma das bandas nacionais mais importantes do momento, lançou recentemente o seu 6.º álbum que se encontra no top de vendas nacionais.

23 horas – Mercedes Peon • Música – palco 1

Tradicional, étnica, electrónica são palavas que definem o trabalho Mercedes Peon, vencedora de vários prémios, apresenta um concerto de fusão etno-contemporânea.

00h30 – DJ Michael Yang • palco 1

Michael Yang assume-se como um apaixonado por boa música. O disco, deep house e techno são três dos estilos que o inspiram. É o fundador da produtora de eventos Fluid.